Tập 3 The Face nhạt và tham quảng cáo

Phát sóng tối 21/10, chương trình đem tới thử thách nhảy và quay video tập luyện thể hình. 60 phút trôi tuột cảm xúc, không đọng lại ấn tượng bởi thiếu những câu nói đắt giá từ ba huấn luyện viên. Cả hai thử thách đều nhằm quảng cáo một trung tâm thể hình.

Võ Hoàng Yến hướng dẫn thí sinh diễn xuất.

Lồng ghép vào nội dung các phần thi là những đoạn quảng cáo thô. Thí sinh Mid Nguyễn đọc to lá thư của một nhãn hàng khi nhận được quà. Đội Minh Hằng ăn mừng với sản phẩm của nhà tài trợ. Ở thử thách quay video một cú máy, phần quảng cáo lấn át nội dung chính. Trong bối cảnh phòng tập, các thí sinh phải diễn xuất theo những câu slogan của trung tâm này. Thậm chí, host Nam Trung quát mắng thí sinh Lệ Nam phải có thái độ đúng mực, tôn trọng khách hàng dù cô trả lời khá lễ phép khi bị nhắc nhở.

Các huấn luyện viên xuất hiện vào ít phút cuối để hướng dẫn đội. Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng không có nhiều đất diễn, chủ yếu chỉ ra một số lỗi của thí sinh và chỉnh lại góc máy. Hơn nữa, thử thách quay video một cú máy không còn mới mẻ vì vừa được áp dụng ở tập hai.

Phần loại thí sinh cũng không tạo được hồi hộp, gay cấn bởi cả Brian Trần và Mạc Trung Kiên đều thể hiện không tốt. Hai người mẫu có ngoại hình đẹp nhưng yếu về giao tiếp. Trung Kiên nói lí nhí, không lưu loát và kém tự tin. Brian Trần không sõi tiếng Việt. Minh Hằng nắm quyền loại thí sinh lần này. Cô bất lực khi cả hai đều lúng túng, không biết cách nói để thuyết phục cô cho ở lại. Nữ diễn viên không nghe thấy họ nói gì và thậm chí muốn loại cả hai.

* Phần loại thí sinh ở tập 3

Brian Trần bị loại ở tập 3 The Face 2018 Không giỏi nói, hai thí sinh phải thi nhảy, song màn nhảy này cũng tệ. Sau cùng, Minh Hằng loại Brian Trần của đội Võ Hoàng Yến. Thay vì khóc hay giận dữ, Võ Hoàng Yến thản nhiên nói cô không bất ngờ trước kết quả này. Cô cho rằng Thanh Hằng và Minh Hằng liên kết để đối phó với cô, rồi kéo học trò ra về.

Trước đó, ở tập đầu, The Face có màn giành giường cũng bị chê nặng về quảng cáo và giống hệt Next Top Model. Sau ba tập, đội của Võ Hoàng Yến yếu thế khi chỉ còn lại ba thí sinh. Hai đội còn lại bảo toàn nguyên vẹn năm thành viên. Nếu ở Vietnam's Next Top Model, Thanh Hằng bị chê nhạt với vai trò host thì ở chương trình này, so với hai huấn luyện viên còn lại, cô là người ăn nói sắc sảo hơn. Nữ diễn viên ghi điểm với phong thái điềm tĩnh, chín chắn, tạo dựng được uy quyền trước các thí sinh. Cách cô hướng dẫn học trò được đánh giá bài bản, chuyên nghiệp.