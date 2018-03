Quang Vinh: 'Tôi từng sốc nặng khi bố mẹ ly dị'

Quang Vinh: 'Với tôi, hôn nhân là điều khủng khiếp'

Quang Vinh chia sẻ về cú sốc từng khiến anh rời khỏi làng giải trí khi mới đây tham gia làm khách mời tại một chương trình.

Quang Vinh: 'Tôi sốc nặng khi bố mẹ ly dị, người thân qua đời'

"Hoàng tử sơn ca" kể cách đây vài năm, khi sự nghiệp anh đang ổn định, bố mẹ ca sĩ bất ngờ ly dị. Gia đình anh rơi vào khủng hoảng. Mỗi thành viên trong gia đình ly tán, tự lập. Trong gia đình, Quang Vinh thân nhất với mẹ. Từ khi vào nghề, ca sĩ chưa từng tự quản lý cát-xê mà gửi mẹ giữ giùm.

Sau khi gia đình đổ vỡ, bố mẹ anh đều có mái ấm riêng khiến anh sốc và mất cân bằng. Cũng thời điểm đó, vú nuôi - người chăm sóc anh từ thuở bé - đột ngột qua đời. "Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi không có khoảnh khắc nào yên bình. Mất điểm tựa, tôi chọn cách đi du lịch, thư giãn, ổn định lại tinh thần", Quang Vinh hồi tưởng.

Trong một bài phỏng vấn với VnExpress, Quang Vinh kể từ nhỏ, anh chứng kiến cảnh cha mẹ luôn bất hòa, do đó anh sống với bà ngoại nhiều hơn bên cha mẹ và hai em. Sau khi cha mẹ ly dị, ca sĩ luôn nghĩ hôn nhân là điều khủng khiếp. Lớn lên, anh hẹn hò vài người nhưng không mối quan hệ nào có kết quả đẹp, do vẫn bị ám ảnh từ câu chuyện của cha mẹ mình. Anh không thấy an toàn trong các mối quan hệ tình cảm.

Quang Vinh hồi tưởng cú sốc gia đình khiến anh nghỉ hát.

Theo nghề ca sĩ hơn 17 năm, Quang Vinh cho biết so với nhiều đồng nghiệp anh có xuất phát điểm tốt hơn khi được sinh ra trong gia đình đầy đủ vật chất. Quang Vinh được học hát, sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP HCM từ lúc 11 tuổi. Tuy nhiên, việc sống sung túc từ nhỏ lại tạo cho anh áp lực lớn. Anh thường bị nhiều người cho là thành công do có nền tảng gia đình tốt. "Nhiều người nghi tôi bỏ tiền mua giải thưởng. Nghe tin đó, tôi vừa bức xúc, vừa tủi thân", giọng ca 8x kể.

Quang Vinh tên đầy đủ là Trần Quang Vinh, sinh năm 1982. Anh nổi tiếng vào đầu thập niên 2000 với các bản hit Tình yêu tìm thấy, Miền cát trắng... Anh từng đoạt các danh hiệu: Ca sĩ triển vọng Làn Sóng Xanh năm 2003, Ngôi sao bạch kim 2003, VTV Bài hát tôi yêu 2003...

Anh còn đóng phim với vai thầy Gia trong tác phẩm Nữ sinh chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh. Năm 2016, sau thời gian nghỉ hát, anh quay lại với nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc.

* MV "Miền cát trắng" của Quang Vinh

MV 'Miền cát trắng' - Quang Vinh

Tam Kỳ