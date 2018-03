Bố quán quân Idol Kids: 'Con tôi mê hát hơn mê chơi'

Tập 7 cuộc thi Gia đình song ca phát sóng tối 13/8. Thiên Khôi - cậu bé vừa chiến thắng Vietnam Idol Kids 2017 và cha ruột - anh Thế Khôi dự thi. Ở vòng cuối, thí sinh 10 tuổi cùng phụ huynh hát ca khúc Stand by me của cố danh ca Ben E. King.

Quán quân Vietnam Idol Kids bị chê hát bè quá to

Hai cha con có nhiều đoạn cùng hòa giọng khi trình bày bản hit. Thiên Khôi thể hiện các kỹ thuật ngân giọng, luyến láy phụ bè cho cha. Kết thúc tiết mục, giám khảo Đại Nghĩa đánh giá hai thí sinh trình bày tròn trịa ở những đoạn hát riêng. "Tuy nhiên, khi bè cho nhau, Khôi mắc lỗi vì hát to quá, lấn lướt cả cha", diễn viên nhận xét. Anh cho rằng Thiên Khôi chỉ hát hỏng ở vài câu trong tổng thể tiết mục.

Ở hai vòng trước đó, Thiên Khôi và cha trình bày các ca khúc Let it be (The Beatles), Đôi chân trần. Cả hai vượt qua bốn cặp song ca khác để giành giải nhất tuần là 30 triệu đồng.

* Thiên Khôi giới thiệu về gia cảnh

Trong chung kết Vietnam Idol Kids 2017, tối 11/8, Thiên Khôi đoạt ngôi quán quân với hơn 61% bình chọn từ khán giả. Cậu bé sinh năm 2005 đến từ TP HCM, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, ukulele hay trống và biết sáng tác nhạc. Bố mẹ cho Thiên Khôi đi học nhạc từ năm lên 10 tuổi. 11 tuổi, cậu bé được gửi vào trường dạy nhạc của Đức Trí.

