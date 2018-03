Phương Thanh xuất sắc khi biến thành bé Xuân Mai

Phương Thanh bị giám khảo nhắc nhở trên sân khấu / Khởi My 'điển trai' với hình ảnh Justin Bieber

Tập 4 chương trình Gương mặt thân quen phát sóng vào tối 26/1 trên kênh VTV 3.

So với 3 tập trước, cuộc đua của 6 thí sinh lần này diễn ra khá gay cấn. Thứ nhất, hình tượng nhân vật cần hóa thân ngày càng đa dạng và khó hơn. Thứ hai, các thí sinh đều cho thấy sự cố gắng chăm chút vào tiết mục thi để tạo ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Trong đó, đường đến với giải thưởng cao nhất có sự tranh đua quyết liệt của 3 gương mặt ngang tài ngang sức là: Khởi My, Phương Thanh và Kyo York.

Phương Thanh làm cô bé 4 tuổi.

Phương Thanh vượt lên hai đối thủ còn lại vì nhân vật chị bắt chước "độc" nhất từ đầu chương trình đến nay: bé Xuân Mai 4 tuổi. Phương Thanh đã làm được điều tưởng chừng như không thể khi hóa thân thành cô bé nhỏ nhắn, chạy nhảy tung tăng với các con thú nhồi bông để hát Rửa mặt như mèo khiến mọi người cười nghiêng ngả (xem clip).

Sẽ là rất khập khiễng khi đọ ngoại hình của "Xuân Mai" 40 tuổi với nguyên mẫu trong clip tư liệu: một cô bé 4 tuổi. Nhưng điều mà Phương Thanh làm được là chuyển tải tinh thần của bài hát thiếu nhi vui tươi. Dường như khán giả cảm nhận chị đang trở lại tuổi thơ của mình để nhảy, hát. "Chị Chanh" còn bắt chước cả cách phát âm chưa tròn vành rõ chữ của bé Xuân Mai như: chữ "kh" hay chữ "x" thành chữ "h" ("meo meo meo rửa mặt như mèo, hấu hấu lắm chẳng được mẹ yêu..."). Khi giám khảo nhận xét về màn này, từ hàng ghế khán giả có người hét lên: "Em bé dễ thương quá à!".

Màn trình diễn của Phương Thanh khiến Mỹ Linh thích thú cười tít mắt. Nữ giám khảo còn có màn hài hước khi đeo nơ bướm lên đầu để chạy lên chân sân khấu cùng làm "em bé" với Phương Thanh. "Phương Thanh đóng vai trẻ con quá giỏi. Giúp Mỹ Linh được sống lại tuổi thơ", đó là cảm xúc ngắn gọn của nữ giám khảo. Cả Đức Huy và Hoài Linh cũng đều dành những lời khen ngợi cho Phương Thanh đã có màn hóa thân thành công. Giám khảo Hoài Linh chỉ góp ý một chút rằng, "Chị Chanh" dù rất kỹ tính trong các phần thi của mình, lần này đã quên làm răng sún giống bé Xuân Mai.

Với tổng số điểm cuối cùng nhận được là 39, Phương Thanh xuất sắc đoạt giải nhất tuần với phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Chị dành 50 triệu đồng làm từ thiện để giúp các trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh.

Kyo York hát "12h" đầy cuốn hút.

Nếu xét về sự thay đổi ngoạn mục trong phong cách, ngoại hình thì chàng ca sĩ Kyo York hoàn toàn chinh phục khán giả. Ở 3 tuần trước, Kyo York chưa thể bật lên do còn vài lỗi trong tạo hình. Lần này, với hình tượng Hà Anh Tuấn, chàng trai nước ngoài phát huy tối đa lợi thế về vẻ ngoài lẫn khả năng hát tiếng Việt rất giỏi (xem clip).

Sau khi xem Kyo York diễn xong, nhiều khán giả đã thích thú nhận xét, nếu không nhìn thấy mà chỉ nghe anh hát, thì chỉ có thể nghĩ rằng đây là chàng trai Việt 100%. Mỹ Linh nhận xét Kyo đã bắt chước Hà Anh Tuấn khéo đến từng chi tiết nhỏ như cả cách hát còn hơi đớt của nam ca sĩ này. Sống và làm việc ở Việt Nam được 2 năm 8 tháng, chàng trai Mỹ ngày càng chinh phục khán giả trong nước với những cố gắng của anh với tình yêu âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Khởi My cũng là một dấu ấn đậm nét ở tuần thi thứ tư. Các tuần trước Khởi My đều hóa thân vào hình ảnh những nữ ca sĩ như: Cẩm Ly, Lương Bích Hữu hay thành viên nhóm nhạc Wonder Girls. Nhưng lần này, cô lột xác thành "hoàng tử nhạc pop" Justin Bieber với ca khúc hit Baby. Sau khi hóa trang, nữ ca sĩ Việt nhìn giống hot boy làng nhạc thế giới đến độ nhiều khán giả nữ trong khán phòng thi phải xuýt xoa hâm mộ. Mỹ Linh rất thích tiết mục này và chị cho rằng, nếu con gái của chị mà xem Khởi My diễn cũng sẽ cảm nhận y hệt như vậy. Hai giám khảo nam còn lại đều khen ngợi tài năng của nữ ca sĩ và cho rằng tiết mục này là màn hóa thân thành công nhất của cô từ đầu chương trình đến giờ.

Justin Bieber qua hóa thân của Khởi My.

3 phần thi còn lại đều có những nét thú vị riêng. Đại Nghĩa khiến người xem ngạc nhiên về kỹ thuật hóa trang thành Ý Lan của anh rất tốt. Thúy Uyên cháy hết mình trong hình ảnh ca sĩ Madonna. Còn Chí Thiện có màn trình diễn hóa thành "người rừng" khi hát ca khúc Tarzan boy của ca sĩ Baltimora.

Tập 5 chương trình phát sóng vào 21h20 tối 2/2 trên VTV3. Tuần thi mới này hứa hẹn mang đến nhiều tràng cười sảng khoái khi Kyo York phải làm ca sĩ Lady Gaga, Đại Nghĩa biến thành tài tử Ngọc Bảo, Khởi My làm nữ ca sĩ Trung Quốc Đặng Lệ Quân, Phương Thanh làm nữ ca sĩ Ấn Độ Alisha, Chí Thiện làm "công chúa bong bóng" Bảo Thy và Thúy Uyên làm ca sĩ Daniel Boone.

