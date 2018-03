Phương Thanh được giải oan cho việc nói nhiều

Giám khảo 'phạt' Phương Thanh ngậm bút vì nói nhiều / Khởi My nhuộm tóc vàng giả làm Britney Spears

Trong tập 9 chương trình Gương mặt thân quen phát sóng tối 9/3 trên kênh VTV3, Phương Thanh gây bất ngờ khi ra sân khấu trong hình ảnh ca sĩ nước ngoài Chris Norman. Nữ ca sĩ diện vest, để tóc xù bụi bặm và diễn xuất với vẻ trầm tư, lãng tử khác hẳn những tuần thi trước.

Phương Thanh với tạo hình ca sĩ Chris Norman bụi bặm, lãng tử trong tập 9. Ảnh: X.H.

Trước khi biểu diễn, "chị Chanh" chia sẻ, trong tuần này chị hát "đàng hoàng" vì đã về đúng con người thật của mình. Ở các đêm thi trước, khán giả và cả giám khảo không khỏi khó chịu với một Phương Thanh luôn nói nhiều và rất quậy trên sân khấu. Nữ ca sĩ ít khi nào chịu khó đứng yên trên sân khấu mà liên tục chọc cười mọi người bằng điệu bộ, cử chỉ của mình. Thậm chí, tuần trước, danh hài Hoài Linh còn phải buộc Phương Thanh ngậm bút để chị giữ yên lặng cho các thí sinh khác thi tiếp.

Trong tập 9, MC Thanh Bạch mới lên tiếng "giải oan" cho Phương Thanh. Anh cho biết, nữ ca sĩ đã dũng cảm đứng ra nhận nhiệm vụ làm người phá rối theo format của chương trình để mang lại không khí vui vẻ, thoải mái, dù nhiều khi các pha "quậy" của chị không được lòng mọi người. Chia sẻ của Phương Thanh và Thanh Bạch khiến khán giả và các giám khảo không khỏi ngỡ ngàng. Danh hài Hoài Linh, người từng quở trách Phương Thanh rất nhiều đã lên tiếng xin lỗi khán giả thay cho cô em trong nghề.

Phương Thanh nghẹn ngào khi được "giải oan". Chị Chanh được số điểm cao nhất và giành chiến thắng 100 triệu đồng trong đêm thi thứ chín. Ảnh: X.H.

Chưa từng biết đến ca sĩ Chris Norman mà mình phải thể hiện nhưng Phương Thanh có màn trình diễn đầy xúc động với ca khúc Midnight Lady. Chị thả hồn hoàn toàn vào giai điệu sâu lắng của ca khúc và dồn hết những cảm xúc chất chứa cho lần thi cuối. Phần thi của Phương Thanh chiếm trọn tình cảm của khán giả. Hầu hết mọi người có mặt trong khán phòng đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho nữ ca sĩ.

"Chị Chanh" là người đạt điểm số cao nhất trong đêm thi và giành được giải thưởng 100 triệu đồng. Trong đó, chị trích ra 50 triệu để ủng hộ các trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Ca sĩ Khởi My tiếp tục nhận được nhiều lời khen của giám khảo khi hóa thân thành Britney Spears, biểu diễn ca khúc nổi tiếng Baby one more time. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Khởi My rất yêu bài hát mới có thể làm được như thế. Còn Mỹ Linh và Hoài Linh đều trầm trồ công nhận, thí sinh trẻ nhất cuộc thi thực sự có tài. Cô nhảy đẹp, hát hay và liên tục giành được điểm cao trong nhiều tuần thi liên tiếp.

Khởi My hy sinh mái tóc dài đen nhánh, nhuộm tóc vàng để vào vai Britney Spears. Ảnh: X.H.

Ca sĩ người nước ngoài Kyo York cũng gây ấn tượng với phần giả làm ca sĩ Đăng Dương, khoe giọng hát opera trong ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng. Anh phải độn mút vào người để có hình thể thấp đậm như phiên bản chính. Trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng, Kyo York một lần nữa chứng tỏ tài năng hát nhạc Việt hay không thua kém ca sĩ người Việt nào.

Thúy Uyên cũng được đánh giá cao khi hóa thân thành ca sĩ Hiền Thục, trình diễn ca khúc Nhật ký của mẹ. Còn Đại Nghĩa với phần tái hiện hình ảnh ca sĩ Tùng Dương, hát Sen hồng hư không chưa thật thuyết phục.

Tổng kết điểm số của 9 tuần thi, ca sĩ Phương Thanh và Chí Thiện phải nói lời chia tay chương trình vì có số điểm thấp nhất. 4 thí sinh lọt vào gala chung kết là Khởi My, Đại Nghĩa, Thúy Uyên và Kyo York.

Ở đêm thi cuối phát sóng vào 21h20 ngày 16/3, các nghệ sĩ không phải bốc thăm mà được tự chọn một nhân vật để hóa thân.

