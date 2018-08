Noo Phước Thịnh không loại thí sinh, lập nhóm song ca tại The Voice

Những tiết mục làm 'dậy sóng' vòng đầu The Voice

Tập sáu chương trình Giọng hát Việt - The Voice phát sóng tối 24/6. Thí sinh các đội bước vào vòng đối đầu. Đỗ Hoàng Dương - Hà Đức Tâm là hai thí sinh đầu tiên của đội Noo Phước Thịnh tranh tài. Họ thể hiện liên khúc Lalala, I know you know, Cơn mơ ngọt ngào, Can't stop the feeling. Cả hai đều có ngoại hình sáng, khả năng khuấy động, làm chủ sân khấu tốt.

Tóc Tiên nhận xét phần thi "ngang sức ngang tài", đáp ứng yếu tố chuyên môn nhưng vẫn mang tính giải trí. Cô khen ngợi bản phối hay, khiến bốn ca khúc hòa quyện. Lam Trường bày tỏ anh yêu thích sự tự nhiên, trẻ trung của hai thí sinh. Thu Phương chia sẻ nếu được lựa chọn, cô giữ lại Hà Đức Tâm vì thí sinh này có sự điềm đạm, tiết chế khi biểu diễn.

Noo Phước Thịnh chia sẻ anh ghép Hoàng Dương với Hà Đức Tâm vì hai thí sinh có quãng giọng tương đồng, phong cách hài hòa. Huấn luyện viên thể hiện sự đắn đo và bất ngờ không loại ai. "Năm nay, mỗi huấn luyện viên được cứu một thí sinh từ đội khác về đội mình. Ngoài ra, họ được một lần không loại cả hai người trong một cặp đấu. Khi bước tiếp, các em sẽ trở thành nhóm song ca và cùng đi đến cuối cuộc chơi", Noo Phước Thịnh nói.

Lưu Hiền Trinh - Nguyễn Vũ Đoan Trang là cặp đầu tiên của đội Tóc Tiên bước vào vòng đối đầu. Họ hát ca khúc Chạy của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Tiết mục được khen ngợi vì giúp hai cô gái thể hiện chất giọng cao, khỏe, khả năng xử lý bài hát tốt. Tóc Tiên bày tỏ sự băn khoăn khi phải chọn lựa người đi tiếp. Cô gợi ý hai thí sinh ghép cặp với nhau, tuy nhiên, cả hai từ chối. Vì thế, Tóc Tiên chọn Hiền Trinh, loại Đoan Trang. Thu Phương, Lam Trường ngay lập tức dùng quyền cứu thí sinh để chiêu mộ Đoan Trang về đội mình. Cuối cùng, Đoan Trang lựa chọn về đội Lam Trường.

Hai đại diện đầu tiên của đội Lam Trường trong vòng đối đầu là Hoàng Mạnh - Kiều Oanh. Họ trình bày nhạc phẩm Với em là mãi mãi. Cả hai mang đến tiết mục tình tứ, có chiều sâu. Noo Phước Thịnh khen ngợi sự kết hợp chặt chẽ ở phần bè của hai thí sinh. Anh cũng bày tỏ bản phối ca khúc chặt chẽ, hợp lý. Tóc Tiên nhận xét cả hai "hát cho nhau, vì nhau, bay bổng và nâng bạn diễn lên". Lam Trường chọn Đức Mạnh là người đi tiếp. Noo Phước Thịnh đã dùng quyền cứu thí sinh để giữ lại Kiều Oanh.

Tiết mục còn lại trong tập sáu là phần thi giữa Hoài Sa và Thanh Thảo, đội Thu Phương. Họ thể hiện liên khúc Mê muội, Rơi. Hoài Sa khoe chất giọng dày, ấm trong khi Thanh Thảo có tiếng hát cao, khỏe. Huấn luyện viên Lam Trường bày tỏ anh thích sự ma mị, huyền bí của tiết mục. Cuối cùng, Thu Phương chọn Thanh Thảo là người đi tiếp. Tập bảy chương trình sẽ phát sóng vào ngày 1/7.

