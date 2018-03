Nhóm nhại 'Bến Thượng Hải' lấy lại phong độ với tiết mục kinh dị

Nhóm trai đẹp vừa hát Bolero vừa diễn hài / Nhóm trai đẹp nhại 'Bến Thượng Hải' không ảo tưởng về thành công / Nhóm nhại 'Bến Thượng Hải' xin lỗi khán giả vì xuống phong độ

Tập 11 Cười xuyên Việt 2016 phát sóng tối 26/5 với chủ đề Kinh dị. Đây là đêm thi quyết định hai đội vào vòng chung kết xếp hạng. Kết quả được quyết định bằng tổng số điểm từ đêm thi thứ chín đến đêm thi thứ 11. Trong đêm thi này, thành phần giám khảo chuyên môn và ban bình luận có sự thay đổi. Do nghệ sĩ Minh Nhí, Nam Thư đi lưu diễn nên NSƯT Đức Hải, đạo diễn Diệp Tiên và ca sĩ Hoàng Bách thay thế.

Dương Cường vào vai hồn ma không đầu.

Trước đêm thi, X-Pro có phong độ không ổn định nên tâm lý khá nặng nề. Nhóm bị áp lực mang đến tiểu phẩm hay như từng hứa với khán giả ở tuần trước. Các thành viên chia sẻ họ vắt kiệt sức lực trong một tuần qua để chuẩn bị cho tiết mục Bí mật ngôi nhà ma ám. Quyết tâm của X-Pro được đền bù xứng đáng với số điểm tuyệt đối từ giám khảo chuyên môn và ban bình luận. Tiểu phẩm nói về một người đàn ông (Khánh Minh) muốn bán căn nhà của mình nhưng mãi không bán được vì bị ám bởi những hồn ma. Chính vì vậy, ông mời pháp sư (Hữu Tín) về trừ tà.

Tiểu phẩm 'Bí mật ngôi nhà ma ám' - nhóm X-Pro

Trong lúc pháp sư lập đàn có những con ma tinh nghịch, nhút nhát hiện lên. Tuy là ma, chúng lại rất yếu bóng vía và suốt ngày rượt đuổi nhau để nói lời xin lỗi. Dương Cường vào vai ma không đầu với vũ khí là lưỡi cưa điện. Hồng Trang là bà góa phụ áo đen có bề ngoài rất dữ dằn nhưng sống tình cảm... Năm năm trước ngôi nhà xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, tất cả những người trong nhà đều bị chết, chỉ có người con trai (Hữu Phước) may mắn còn sống với gương mặt bị bỏng nặng. Người chú của anh vì tham lam nên đã độc chiếm ngôi nhà và đem bán. Người con trai không nơi nương tựa phải sống ẩn dật trong nhà. Những hồn ma chính là người giúp việc bị chết cháy. Họ hiện hình để cậu chủ không cảm thấy cô đơn cũng như để dọa người đàn ông không bán đi căn nhà.

Một tình huống hài hước trong tiểu phẩm của nhóm X -Pro.

Ngoài tiếng cười, ban giám khảo xúc động trước tình cảm của những vong hồn dành cho cậu chủ. Cảnh thiên thần đưa hồn ma về trời trên nền ca khúc See you again (ca khúc phim Fast and Furious 7) cũng khiến người xem xúc động.

Diễn viên Huỳnh Lập nhận xét: "Nhóm X-Pro mang đến thông điệp thù hận không mang lại điều gì cả. Tình yêu hóa giải hết mọi thứ. Cái chết không phải là cái đáng sợ nhất mà chính là lòng dạ con người". Còn NSƯT Kim Xuân nói nhóm ngày càng tưởng thành, diễn tốt và hồn nhiên.

Nhóm X-Pro được 40 điểm cùng Buffalo bước vào vòng chung kết.

Tâm Giao