Họp báo công bố 36 thí sinh vòng nhà chung của The Face Vietnam diễn ra vào chiều 23/8 tại TP HCM. Trong số các thí sinh nam và nữ của chương trình, Mid Nguyễn (Minh Đức) gây chú ý vì từng là một gương mặt được yêu thích ở các sàn thời trang. Anh thường trình diễn trong trang phục của nữ giới. Với ngoại hình lẫn gương mặt nhỏ nhắn, nhiều người vẫn nhầm lẫn Mic Nguyễn là nữ người mẫu.

Bà Quỳnh Trang - giám đốc sản xuất - cho biết chương trình The Face mở cửa chào đón người mẫu mọi giới tính, chỉ cần họ hội đủ kỹ năng và đam mê thời trang. Mic Nguyễn được chọn vì đáp ứng các tiêu chuẩn.

Mid Nguyễn sẽ xuất hiện tại The Face với cái tên Minh Đức và nằm trong đội nam.

Mid Nguyễn cho biết: "Ở cuộc thi, tôi nằm trong nhóm của thí sinh nam và sẽ thực hiện các thử thách dành cho nam. Vì sự mới mẻ này, tôi cũng không biết mình sẽ đi được đến đâu". Người mẫu hy vọng mình sẽ thay đổi cách nhìn của khán giả về khái niệm người mẫu lưỡng tính. Theo anh, lưỡng tính nằm ở thái độ, phong cách sống chứ không phải trang phục người mẫu mặc trên người.

Chọn con đường trở thành một người mẫu lưỡng tính, Mid Nguyễn không ngạc nhiên khi công chúng bàn tán về giới tính của mình. "Giới tính của tôi thế nào không ảnh hưởng đến cuộc sống của ai cả. Quan trọng là bạn phải có khả năng và sự cố gắng để đứng lên được trong nghề", anh nói.

Tại vòng casting trước đó, Minh Hằng không chọn Mic Nguyễn. Cô khẳng định mình không kỳ thị về giới tính của thí sinh, chỉ là bản thân có những tiêu chí riêng và cảm thấy Mic Nguyễn không phù hợp để vào đội mình. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn được đi tiếp nhờ phiếu bầu của hai huấn luyện viên còn lại.

Người mẫu lưỡng tính vào nhà chung The Face Vietnam Minh Đức (tóc bạch kim) tại họp báo.

Mid Nguyễn xuất thân là một chuyên viên trang điểm, từng cộng tác với nhiều người nổi tiếng, trong đó có Lan Khuê. Hai năm trở lại đây, anh trở thành cái tên quen thuộc trong nhiều show thời trang. Cao 1,87 m và có khả năng catwalk uyển chuyển, anh từng là sự lựa chọn của nhiều nhà thiết kế Việt Nam như Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Võ Công Khanh...

Tại họp báo, 36 thí sinh có màn catwalk ra mắt với công chúng và ba huấn luyện viên. Đa số thí sinh có những bước catwalk vững vàng, chuyên nghiệp. Các người mẫu nam được đánh giá cao về ngoại hình sáng sân khấu lẫn chiều cao. Trong số đó, thí sinh Trương Thanh Long gây chú ý vì xuất thân là một nhà thiết kế. Anh chọn cuộc thi này để làm mới hình ảnh và mang đến những điều trước giờ công chúng chưa từng nhìn thấy ở anh.

Nhà thiết kế Trương Thanh Long (bìa trái). Chương trình sẽ lên sóng vào 20h50 tối Chủ nhật hàng tuần từ ngày 23/9.

The Face Vietnam là phiên bản đầu tiên trên thế giới hội tụ cả người mẫu nam lẫn nữ. Theo bà Trang, sự phát triển của Vietnam International Fashion Week những năm gần đây khiến đơn vị sản xuất nhận ra thị trường thời trang đang rất cần người mẫu nam.

Ông Dave De Bie, đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền gốc The Face chia sẻ ông rất hào hứng khi nhìn các thí sinh catwalk và dự đoán đây sẽ là một mùa thi thú vị. Đồng tình với quan điểm trên, Thanh Hằng cho biết cô nhận lời tham gia vì nhìn thấy sự đổi mới format của chương trình sau hai mùa. Siêu mẫu muốn thử thách bản thân sau nhiều mùa ngồi ghế "nóng" Vietnam's Next Top Model ở vị trí host. Tại The Face 2018, host sẽ là Nam Trung.

