Người hát hai giọng đối đầu với 'Ngọc Khuê'

Thái Ngân (trái) đối đầu với Trần Hoàng. Thái Ngân hát "You'll be sorry" do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác. Còn Trần Hoàng thể hiện ca khúc "Những đêm mưa rơi" do Đinh Mạnh Ninh sáng tác. Cả hai thí sinh cùng đi vào vòng trong.