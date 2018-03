Người đẹp 'Step Up Revolution' tới Việt Nam

Thí sinh đồng tính gây sốt tại Thử thách cùng bước nhảy / Cô gái Huế mang sexy dance tới Thử thách cùng bước nhảy

Theo thông tin từ Ban tổ chức Thử thách cùng bước nhảy, ngôi sao vũ đạo Kathryn McCormick sẽ tham dự đêm diễn ra mắt của Top 20 chương trình. Cô có mặt ở TP HCM từ 13/10.

Vũ công Kathryn McCormick.

Kathryn McCormick bắt đầu sự nghiệp nhảy múa tại studio của mẹ, từ năm lên ba. Khả năng của McCormick được công nhận, khi cô giành vị trí thứ ba tại So You Think You Can Dance của Mỹ mùa thứ sáu (2009). Cô được mời quay trở lại các mùa 7, 8, 9 với vai trò hỗ trợ thí sinh.

Sau khi giành danh hiệu tại So You Think You Can Dance, McCormick được chọn đóng nữ chính trong Step Up Revolution. Cô trở thành một trong những nhân vật nữ có ngoại hình đẹp nhất trong cả loạt phim Step Up.

Thử thách cùng bước nhảy 2014 đã đi gần hết vòng bán kết. 20 gương mặt được lựa chọn vào vòng Gala sẽ được xác định, sau tập phát sóng tối nay (12/10).

Hải Lan