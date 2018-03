Ngọc Quyên dừng chân ở bán kết Bước nhảy Hoàn vũ

Ngọc Quyên thấy chân tay thừa thãi khi nhảy

Đêm bán kết Bước nhảy hoàn vũ 2013 diễn ra tối 18/5, tại TP HCM. Chương trình có chủ đề điệu nhảy Latin và điệu Freestyle trên nền nhạc Michael Jackson. Minh Hằng quay lại "ghế nóng" của chương trình. Những mùa trước, top 4 có hẳn hai tuần để tập luyện cho 2 bài nhảy, thì mùa này họ chỉ có 7 ngày. Điều này mang lại cho các thí sinh áp lực về bài thi lẫn thời gian.

Ngọc Quyên chia tay Bước nhảy hoàn vũ 2013. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ngọc Quyên - Daniel là cặp trình diễn mở màn đêm thi. Cô nóng bỏng với chiếc áo quây màu cam nhảy điệu Samba. Trang phục tuy đẹp nhưng không hề liên quan đến điệu nhảy. Nữ người mẫu đã chú ý đến phần xương hông, nhưng tiếp tục mắc lỗi ở chân và có tâm lý căng thẳng khiến bài thi không tạo được cảm xúc nơi người xem. Cô được hai điểm 9 và hai điểm 8.

Bài thi thứ hai, Ngọc Quyên - Daniel kết hợp Pasodoble và Tango trên nền ca khúc Bad của Michael Jackson để thể hiện. Lượt này, Ngọc Quyên lấy lại được sự tự tin và quyết tâm dù điệu nhảy Micheal Jackson cũng là một thử thách không dễ chinh phục. Đẹp mắt và khá “chuẩn mực” là lời đánh giá của Lê Hoàng dành cho cô. Ban giám khảo đặt ra yêu cầu cho các thí sinh không chỉ là trình diễn đẹp, mà còn phải xây dựng được cảm xúc và sự ngẫu hứng của một nghệ sĩ. Cả hai bài nhảy của chân dài này đều nhận được lời khen của ban giám khảo trong cách dàn dựng, nhưng cảm xúc lại không trọn vẹn. Ngọc Quyên nhận số điểm thấp nhất từ ban giám khảo là 68. Cô phải dừng cuộc chơi ở vị trí thứ tư. Kết quả này không gây bất ngờ vì Ngọc Quyên là thí sinh có phong độ biểu diễn không ổn định so với ba cặp còn lại.

Sau nhiều tuần đứng đầu, Ngô Kiến Huy dần tuột phong độ.

Điệu nhảy Latin và điệu Freestyle trên nền nhạc Michael Jackson là chủ đề khó nuốt cho thí sinh, ngay cả vũ công chuyên nghiệp cũng phải e dè. Chính vì thế, các thí sinh năm nay gặp không ít khó khăn.

Ngô Kiến Huy và bạn nhảy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Trong phần thi đầu tiên, "chàng Bắp" hóa thân thành nhân vật game Mario vui nhộn, tỏ tình với người đẹp. Điệu Samba của Ngô Kiến Huy dàn dựng quá chậm, cộng thêm tâm lý không được tốt nên Lê Hoàng thấy phần trình diễn của anh “Không làm tự nhiên mà như đang nhớ bài”. Giám khảo Trần Ly Ly đưa ra những nhận xét thẳng thắn: “Tôi không cảm nhận ra Samba một chút nào. Bạn nhảy khô và thiếu tinh thần, có cảm giác như bài thi bị cắt nhỏ ra nhiều phần”. Nhiều khán giả ở trường quay tỏ ra thất vọng trước màn biểu diễn không tốt của nam ca sĩ. Trong khi đó, nhiều lần trước, sự tự tin và duyên dáng của Ngô Kiến Huy đã làm cho sân khấu Bước nhảy Hoàn vũ bùng nổ. Anh nhận được 34 điểm.

Đến phần thi thứ hai, Ngô Kiến Huy và bạn nhảy Vicky kết hợp điệu Chachacha và Freestyle trên nền ca khúc Dangerous - Criminal. Anh tái hiện hình ảnh và cố gắng thực hiện những điệu nhảy đặc trưng của Michael Jackson như Moonwalk và nghiêng 45 độ. Phần kết hợp giữa Ngô Kiến Huy và bạn nhảy không được nhuần nhuyễn. Phần dựng bài không làm nổi bật khả năng của chàng trai này. Giám khảo Lê Hoàng ví Ngô Kiến Huy là “Michael Jackson này hơi lòng khòng”. Anh nhận tổng cộng 69 điểm cho hai phần thi.

Lan Phương có cú đột phá ngoạn mục sau nhiều đêm biểu diễn một màu. Cả hai bài nhảy của cô đều nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo lẫn khán giả.

Với điệu Samba, nữ diễn viên hóa thân thành một cô người mẫu nổi tiếng với rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bài nhảy của cô được đánh giá không có lỗi, rất “sạch sẽ” nhưng vẫn thiếu sự cháy bỏng cần thiết của điệu Samba. Khánh Thi nhắc nhở Lan Phương phải phân biệt giữa nhảy và múa. Động tác của cô quá chậm và hơi nhạt. Tuy chê nhưng ban giám khảo vẫn cho điểm cao là 36.

Lan Phương khiến khán giả nổi da gà trong bài thi "Earth song". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đến bài thứ hai, Lan Phương thật sự tỏa sáng. Cô cùng bạn diễn Valeri múa đương đại trên nền ca khúc nổi tiếng Earth Song. Nữ diễn viên khiến mọi người phải nổi da gà không chỉ bởi sự hoàn hảo trong kỹ thuật, mà còn ở biểu cảm quá nhập tâm. Màn trình diễn của cô nhận được những tràng pháo tay vang dội. Những mỹ từ đều được ban giám khảo dành tặng cho cô. Minh Hằng cho rằng Lan Phương tỏa sáng hơn bạn nhảy, không có gì để chê được nữa. Với bài thi xuất sắc này, Lan Phương nhận được số điểm cao nhất đêm thi là 39. Cô được tổng điểm 75.

Yến Trang là thí sinh chịu khó đầu tư cho phần dàn dựng tiết mục. Sự xuất hiện của cô trên sân khấu luôn rực rỡ. Không ít lần, cô khiến ban giám khảo bị rối khi đem quá nhiều vũ công lên sàn diễn. Nhưng lần này, các giám khảo đã chủ động lên tiếng nhắc nhở khi những phần nhìn này đã bắt đầu có dấu hiệu lấn át phần chất lượng. Cũng chọn điệu Samba trong lượt thi đầu, nhưng nữ ca sĩ bỏ quên một trong những đặc trưng của điệu này là động tác đi vòng tròn. Trong khi đó, cô nhảy một cách thiếu tiết chế cùng phần dàn dựng với ánh sáng không cần thiết.

Phần thi tiếp theo, Yến Trang nhận lời khen nhờ sự sáng tạo khi kết hợp điệu Chachacha và Pasodoble trên nền ca khúc They don’t care about us - Smooth criminal. Lần này, cô cũng bị nhắc nhở vì để “cái điên” của mình đi quá xa, lạm dụng những chi tiết bề ngoài như đạo cụ, vũ công minh họa, pháo bông trên sân khấu. Lê Hoàng bị choáng váng vì pháo bông: "Ở bài nhảy trước đã dặn Yến Trang phải bớt 'điên' đi rồi nhưng hình như vẫn không có tác dụng. Yến Trang vẫn 'điên' như thường đến mức quên mất Michael". Qua hai bài thi, Yến Trang nhận tổng điểm là 71. Cộng thêm số điểm cao quy đổi từ lượt bình chọn của khán giả, cô là người đầu tiên được xướng tên đi tiếp.

Yến Trang sử dụng nhiều chiêu trò trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Trong liveshow này, khán giả cũng được thưởng thức những màn trình diễn từ phía khách mời là ca sĩ Nathan Lee và Vy Oanh. Top 3 là Ngô Kiến Huy, Yến Trang, Lan Phương sẽ tranh tài vào đêm chung kết 25/5, trực tiếp trên VTV3.

Cặp thí sinh Bài thi 1 Bài thi 2 Tổng điểm Ngọc Quyên - Daniel 34 34 68 Ngô Kiến Huy - Vicky 34 35 69 Yến Trang - Tisho 36 35 71 Lan Phương - Valeri 36 39 75

Tâm Giao