Nam thí sinh X-Factor giả trang Lady Gaga

Nam thí sinh 21 tuổi, làm nghề trang trí bánh trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều nhất sau đêm phát sóng đầu tiên của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trên kênh truyền hình Fox hôm 12/9. Quatrele Da’an gây ấn tượng ngay khi bước ra sân khấu trong bộ dạng kỳ lạ. Anh diện váy cưới ngắn, đội mạng cô dâu chấm gót, đi giày cao và tô môi màu hồng. Với vẻ ngoài kiểu Lady Gaga, Quatrele Da’an Smith khiến giám khảo và khán giả của The X-Factor ngạc nhiên khi trình diễn bản hit "Born This Way" của nữ ca sĩ nổi tiếng.

Quatrele Da’an Smith trình diễn trên sân khấu The X-Factor. Ảnh: Wenn.

Trong khi khán giả mong đợi một màn trình diễn cười ra nước mắt, Da’an Smith lại gây bất ngờ khi khoe giọng hát khiến giám khảo hài lòng. Sau phần biểu diễn của nam thí sinh, giám khảo Britney Spears nói: "Quả là có một chút kỳ cục, nhưng nhìn chung màn trình diễn của bạn thực sự mang tính giải trí. Trong khi đó, Demi Lovato thốt lên: “Ôi chúa ơi, tôi yêu bạn và yêu màu son của bạn”. Giám khảo Simon Cowell nói: “Hãy hình dung Madonna, Bobby Brown và Dracula (ma cà rồng) có một đứa con, nó sẽ giống như bạn. Nhưng xét một cách tổng quát, tôi thích bạn”. L.A. Reid không diễn tả cảm xúc hay đưa ra một lời bình luận nào, nhưng sự đồng ý từ ba huấn luyện viên còn lại đồng nghĩa với việc Quatrele Da’an Smith sẽ có mặt ở vòng tiếp theo của cuộc thi.

Bộ dạng của Quatrele Da’an Smith tại cuộc thi bị nhiều người chế nhạo. Da’an Smith chia sẻ trên Radar Online, anh là một người lưỡng tính. "Tôi là một cậu bé xinh trai như David Bowie hay siêu mẫu Andre Pejic (người mẫu nam thích diện đồ nữ) nhưng mọi người nói tôi xấu xí như một tội lỗi. Tôi gặp rất nhiều phản đối trong vòng audition nhưng Britney Spears, Simon Cowell và Demi Lovato đã chọn tôi vì tôi có tài năng và họ đã nhìn thấy điều đó. Britney cư xử rất ngọt ngào với tôi và cô ấy cũng là người thực sự chân thành”.

Quatrele Da’an Smith cho biết, anh muốn làm Lady Gaga nam bởi "Lady Gaga giúp tôi cảm thấy thoải mái với chính mình và cô ấy đã trải một con đường cho những nghệ sĩ như tôi được chấp nhận".

Quatrele Da’an sẽ xuất hiện trong vòng tiếp theo của X-Factor khi cuộc thi đi hết vòng audition và bước vào phần trình diễn.

Song Ngư