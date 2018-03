Mỹ Vân, Mai Giang, Thiên Trang vào top 3 Top Model

Người đẹp VN's Next Top Model yếu tiếng Anh / Nguyễn Ngân bất ngờ trở lại VN's Next Top Model

Tập 14 cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Việt phát sóng tối 18/11.

Do vào chặng nước rút, phần đánh giá và loại thí sinh ở tập này diễn ra khá căng thẳng. Nữ giám khảo Xuân Lan đã để từng thí sinh được nói lên cảm nghĩ, chia sẻ về bản thân cũng như quá trình tham dự cuộc thi Vietnam's Next Top Model.

3 thí sinh vào chung kết Vietnam's Next Top Model 2012, từ trái qua: Thiên Trang, Mai Giang và Mỹ Vân.

Mỗi cô gái đều có những tâm tư riêng. Nhã Trúc chia sẻ, cô đã tìm được những người thầy, người bạn lớn của đời mình trong cuộc thi này. Dương Thanh cho biết, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang giày cao gót đến thế để trình diễn thời trang, không chỉ trong nước mà còn ở sàn catwalk Mỹ. Thiên Trang rơi nước mắt tâm sự, những ngày đầu đến với cuộc thi, cô chỉ biết đến mình đầu tiên nhưng những trải nghiệm và bài học trong quá trình tham gia Vietnam's Next Top Model đã khiến cô biết sửa đổi bản thân và nghĩ đến người khác nhiều hơn.

Sau phần chia sẻ, 7 thí sinh được gọi tên tách ra hai nhóm đứng hai bên, riêng Nhã Trúc bị gọi tên đứng giữa hai nhóm khiến cho sự hồi hộp càng dâng cao.

Không để cho mọi người phải chờ đợi lâu, Xuân Lan công bố 3 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi với giọng khá xúc động, đó là: Kha Mỹ Vân, Cao Thị Thiên Trang và Mai Giang. Để có được kết quả này, ban giám khảo đánh giá dựa trên những thể hiện của 7 thí sinh trong suốt thời gian họ trải nghiệm cùng chương trình và chuyến đi thực tế tại Mỹ để tham gia New York Fashion Week.

Sự tiếc nuối, hụt hẫng và buồn bã hiện rõ trên gương mặt của 4 thí sinh phải rời khỏi cuộc thi, đó là: Ngọc Thúy, Nhã Trúc, Nguyễn Ngân, Dương Thanh. Đây là lần loại mạnh tay nhất của cuộc thi này từ đầu chương trình đến nay (xem clip).

Từ trái qua: Nguyễn Ngân, Ngọc Thúy, giám khảo Đỗ Mạnh Cường, Dương Thanh và Nhã Trúc chụp ảnh kỷ niệm trước khi các thí sinh này rời khỏi ngôi nhà chung.

Kha Mỹ Vân, Cao Thị Thiên Trang và Mai Giang đều là những thí sinh từng nhận những lời chê tơi tả từ ban giám khảo. Tuy vậy, họ từng bước tìm cách hoàn thiện bản thân về nhiều mặt qua từng tập thi, từ ngoại hình đến phong cách. Mỹ Vân và Mai Giang có lợi thế ở hình thể và nhất là gương mặt đậm chất Á Đông mà ngay cả các nhà tuyển dụng ở New York Fashion Week cũng phải khen ngợi qua các cuộc casting.

Còn Thiên Trang được đánh giá cao ở khuôn mặt lạnh, cá tính mạnh mẽ, tự tin. Dễ nhận thấy qua từng chặng đường của chương trình, Thiên Trang ngày càng đẹp lên. Những hình ảnh cô gái này thực hiện tại Mỹ đều cho thấy sự quyến rũ.

4 thí sinh bị loại cũng gây nhiều nuối tiếc nơi khán giả. Nhã Trúc luôn luôn được đánh giá là cô gái thông minh, bản lĩnh nhất trong số các thí sinh. Xét về chiều cao, người đẹp này bị mất điểm so với các thí sinh khác. Với chiều cao 1,72m, hai chân khá cong và khuôn mặt chưa sắc sảo, Nhã Trúc đành phải rời cuộc thi. Tuy vậy, cô là thí sinh để lại nhiều dấu ấn nhất trong lòng khán giả vì đã góp phần chứng tỏ không phải người mẫu nào cũng "chân dài não ngắn". Cô cũng là thí sinh đoạt nhiều giải thưởng phụ nhất tại cuộc thi này.

Ở tập 14, các thí sinh được hội ngộ gia đình sau nhiều tháng trời xa cách. Trong ảnh: Nhã Trúc (trái) hạnh phúc bên mẹ trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về lại ngôi nhà chung (xem clip).

Nguyễn Ngân cũng là một trường hợp đáng tiếc. Cô gái từng bị loại và được đặc cách quay trở lại Next Top Model này có khuôn mặt rất xinh, vóc dáng chuẩn. Ở tập trước, cô cũng chứng tỏ khả năng khi là thí sinh duy nhất được chọn trình diễn trong đêm Mercedes - Benz New Fashion Week. Điểm bất lợi ở Nguyễn Ngân có thể vì cô là một gương mặt cũ, từng dừng chân ở vòng ngôi nhà chung của Vietnam's Next Top Model 2011 trong khi các cuộc thi luôn cần những gương mặt mới, nổi trội hơn.

Vào tối 25/11, 3 thí sinh cuối cùng sẽ trải qua nhiều phần thi để xác định người đoạt giải cao nhất. Đêm chung kết tường thuật trực tiếp trên VTV3.

Thoại Hà