Miu Lê rút khỏi game show sau khi bị chê hát tệ

Tập sáu cuộc thi Sao đại chiến phát sóng tối 22/12. Chương trình có sự tham gia của sáu cặp thí sinh là ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc (producer). Cuối tập, MC Tùng Leo bất ngờ thông báo ca sĩ Miu Lê quyết định rút khỏi cuộc chơi. Nhạc sĩ đồng hành cùng cô - Only C - do đó cũng ngừng tham gia. Ban tổ chức đồng ý vì tôn trọng quyết định của nghệ sĩ.

Trong chương trình, nhà sản xuất Only C xin lỗi khán giả, cho biết Miu Lê rút lui vì áp lực của chương trình. "Với tôi, đây chỉ là một cuộc chơi thôi. Tuy nhiên tôi thông cảm cho Miu Lê vì cô ấy không quen với áp lực nên có những cảm xúc ngoài ý muốn", tác giả hit Anh không đòi quà cho biết.

Từ đầu cuộc thi, Miu Lê nhiều lần bị các nhà sản xuất trong chương trình chê về khả năng hát live. Ở tập một, nhạc sĩ Dương Cầm nhận xét cô giọng yếu, hát hời hợt, không rõ lời. Trên báo chí, Miu Lê đáp trả Dương Cầm với ý không biết anh là ai và không tin anh có đủ chuyên môn để nhận xét cô. Khán giả của hai bên nảy ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Ở tập khác, nhạc sĩ Nguyễn Dân cho rằng phần phối khí của Only C bị chất giọng của Miu Lê kéo xuống. Đáp lại, cô cho rằng mỗi ca sĩ có một ưu thế riêng.

Sau tập sáu, do Miu Lê và Only C đã rút lui, thay vì dựa trên tổng điểm hai tập gần nhất để loại thí sinh, ban tổ chức quyết định không loại cặp nào. Tập bảy tiếp tục với sự tham gia của năm cặp ca sĩ và nhà sản xuất: Ái Phương - Đỗ Hiếu, Dương Cầm - Dương Hoàng Yến, Trọng Hiếu - SlimV, Hoàng Tôn - Rhymastic, MTV - Nguyễn Dân.

