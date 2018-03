Minh Tú nương tay với học trò Lan Khuê, Hoàng Thùy

Minh Tú khoe hình thể sau khi sụt sáu kg / Học trò khóc trách Hoàng Thùy đối xử bất công

Trong tập 11 The Face phát sóng tối 20/8, top 3 gồm Tú Hảo, Đồng Ánh Quỳnh, Tường Linh bước vào hai thử thách mang tên diễn xuất hành động với môtô và chụp hình - quay TVC quảng cáo tivi. Đây là chặng đua nước rút để xác định top hai vào chung kết, bên cạnh một suất do khán giả bình chọn. Do đó, các thử thách cam go và quyết liệt hơn. Với thử thách chính, các thí sinh phải hóa thân thành những nàng thiên nga múa ballet. Họ thể hiện sự bay bổng, nhẹ nhàng, vẻ đẹp tinh tế và có sự tương tác với sản phẩm tivi.

Minh Tú quyết định từ bỏ quyền loại người cuối cùng của mình.

Chỉ có vài tuần để tập múa, các thí sinh vẫn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Đồng Ánh Quỳnh được đánh giá cao ở sự sáng tạo trong cách tạo dáng, cho ra những bức ảnh đúng với tiêu chí của thương hiệu. Điều này giúp cô chiến thắng trong thử thách quan trọng. Huấn luyện của cô - Minh Tú - trở thành người có quyền loại thí sinh. Minh Tú bật khóc vì vui mừng. Trong khi đó, Hoàng Thùy chia sẻ trong nước mắt khi đưa thí sinh cuối cùng của cô vào phòng loại: "Bao nhiêu lần rồi, 11 tập chỉ có hai tập thắng, tôi quá mệt mỏi". Lan Khuê bình thản hơn khi dắt Tú Hảo bước vào phòng và tin rằng thí sinh sẽ đủ bản lĩnh để quay lại.

Trước hai thí sinh, Minh Tú cân nhắc khá lâu. Cô muốn từng thí sinh đưa ra lý do để được ở lại và loại người kia. Sau đó, Minh Tú còn hỏi ý kiến của hai huấn luyện viên. Điều này khiến Hoàng Thùy bực mình, cho rằng đồng nghiệp đang cố "câu giờ" để tận hưởng thêm niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, vì không nỡ tước đoạt cơ hội của những gương mặt trẻ, Minh Tú đã từ chối quyền loại người. Trước đó, huấn luyện viên này làm Lan Khuê thót tim với câu: "Tú Hảo sẽ phải ra về, nhưng là để chuẩn bị cho đêm chung kết".

Các huấn luyện viên và thí sinh rạng rỡ với quyết định của Minh Tú.

Minh Tú giải thích: "Sau tất cả mọi thứ, có ghét nhau, cãi nhau thậm chí là nói nặng nhau, tôi vẫn muốn được đi cùng cả ba em. Hoàng Thùy nói "phim hay thì phải chờ đến hồi kết, đây là hồi kết' ". Tất cả đã rơi nước mắt, ôm nhau vì hạnh phúc. Với Lan Khuê, niềm vui được nhân đôi khi Mỹ Nhân - học trò bị rớt từ tập năm - là thí sinh được gọi quay trở lại nhờ bình chọn của khán giả.

Trước đó, trong thử thách phụ, cả ba hóa thân thành các chiến binh, đối mặt với cuộc rượt đuổi cùng tốc độ để khoe bản lĩnh cùng sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, thử thách phụ vẫn bị đánh giá nhàm chán vì giống hệt tập cuối cùng của mùa trước.

Hoàng Thùy cho rằng Ánh Quỳnh đã "lột xác" và giữ được lửa trong suốt quá trình thực hiện phần thi. Giám khảo khách mời Phí Phương Anh rất thích ánh mắt của Tú Hảo. Riêng Tường Linh, thử thách này không phải là thế mạnh của một người nữ tính như cô. Minh Tú cho rằng thí sinh đang "né" thay vì đấu với những chiếc xe. Trong làn khói dày, Huỳnh Anh suýt nữa đã tông vào người Tường Linh. Tú Hảo là thí sinh giành chiến thắng trong thử thách cá nhân này.

Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h ngày 27/8.

Vân An