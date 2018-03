Mai Ngô trở lại chung kết The Face Việt Nam

Mai Ngô khoe vũ đạo trong MV của Phan Ngọc Luân / Mai Ngô nức nở khi bị chất vấn về làn sóng tẩy chay tại The Face

Cổng bình chọn của chương trình The Face 2016 được đóng vào 12h ngày 29/8. Kết quả cho thấy Mai Ngô nhận hơn 435 nghìn lượt bình chọn, giữ vị trí cao nhất. Sau đó là Lilly Nguyễn với hơn 341 nghìn lượt và Lê Hà với hơn 218 nghìn lượt. Điều này đồng nghĩa Mai Ngô thuộc nhóm Lan Khuê sẽ được trở lại cuộc thi và đối đầu với Chúng Huyền Thanh, Phí Phương Anh của đội Hồ Ngọc Hà và Khánh Ngân của đội Phạm Hương tại chung kết.

Người mẫu Mai Ngô.

Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 88-64-101. Xuất thân từ Trung cấp múa TP HCM, Mai Ngô từng vào top 30 cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy.

Bên cạnh vũ đạo, cô có sở thích đặc biệt với nghề mẫu. Cô gái 21 tuổi được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia một loạt chương trình truyền hình thực tế về người mẫu như Vietnam's Next Top Model 2013, Asia's Next Top Model 2016 và The Face 2016 phiên bản Việt Nam. Cô gây ấn tượng bởi cá tính mạnh mẽ.

Chung kết The Face 2016 sẽ diễn ra vào 3/9 và được phát sóng trực tiếp.

Đức Trí