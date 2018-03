Mai Ngô khóc nghẹn khi bị nhận xét 'tai tiếng hơn nổi tiếng'

Mai Ngô bị loại khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lên sóng tối 30/9. Trong tập một, các thí sinh trình diễn bikini và thi phỏng vấn trước giám khảo để tiến vào bán kết. Người mẫu Mai Ngô - top bốn The Face 2016 - là một trong những thí sinh gây chú ý ở tập này.

Ở phần phỏng vấn, giám khảo chất vấn Mai Ngô rằng trong hồ sơ đăng ký, cô đề nghị ban tổ chức lên Google tìm hiểu thông tin về cô thay vì tự viết ra. Chẳng hạn, dưới câu hỏi: "Thí sinh đã thi cuộc thi người mẫu nào chưa", cô ghi: "Rất nhiều. Hãy tìm kiếm Mai Ngô trên Google".

"Đây là sự thiếu tôn trọng ban giám khảo. Nếu bạn là người của công chúng, hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói", giám khảo - MC Phan Anh chia sẻ. Đáp lại, Mai Ngô cho rằng không thể tìm hiểu một người chỉ qua vài gạch đầu dòng.

Sau đó, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng cho biết anh đã thử vào Google gõ tên "Mai Ngô", thấy hiện ra những tin tức tiêu cực. Hoa hậu Phạm Hương - host của chương trình - nói nếu Mai Ngô muốn khán giả chỉ chú ý đến những scandal trong quá khứ, cô không nên thi Hoa hậu Hoàn vũ. Mai Ngô trả lời: "Không có quá khứ thì sao có hiện tại và tương lai".

Người mẫu bắt đầu rưng rưng, cho rằng giám khảo cứ đào sâu vào chuyện trước đây. Giám khảo Xuân Trang - hiệu trưởng một trường học - kể trước kia, mẹ Mai Ngô từng dắt cô đến gặp chị và thổ lộ ước mơ trở thành hoa hậu của Mai Ngô. "Tôi thấy những gì em đã học, không được em áp dụng khi em nổi tiếng. Thay vì sự nổi tiếng, em mang lại rất nhiều tai tiếng", giám khảo chia sẻ.

Mai Ngô khóc nghẹn, nói những thông tin tiêu cực về cô trên mạng xã hội không làm thay đổi chuyện cô muốn trở thành một người tốt hơn. Giám khảo cũng chê trang phục cô mặc khi phỏng vấn thiếu tươm tất. Người mẫu phản bác rằng sơ mi, quần tây cô đang mặc không phải là trang phục đường phố, cũng không khiến người khác cảm thấy thiếu tôn trọng.

Sau tập một, Mai Ngô tiếp tục bước vào vòng bán kết và sẽ xuất hiện ở tập ghi hình phát sóng vào tuần sau. Tuy nhiên, sau cuộc họp công bố top 70 ngày 29/9, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết Mai Ngô đã bị loại khỏi cuộc thi, lý do chưa tiết lộ vì bảo mật chương trình.

Đây là lần thứ hai Mai Ngô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô từng thi năm 2015 và dừng ở Top 45. Người mẫu còn có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong các cuộc thi trên truyền hình thực tế. Cô từng tham gia So You Think You Can Dance 2013, Vietnam’s Next Top Model 2013, Asia's Next Top Model 2016, The Face 2016 và nhiều game show. Sau The Face, Mai Ngô trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Người mẫu Mâu Thủy và Hoàng Thùy cũng là các gương mặt gây chú ý ở tập một Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi được hỏi về áp lực khi bị so sánh với Hoàng Thùy do cùng là quán quân Vietnam's Next Top Model, Mâu Thủy cho rằng ở cuộc thi mới, cô và đàn chị đều bắt đầu từ số không. Cả hai đều vào vòng bán kết. Tập hai phát sóng ngày 8/10.

