Mai Ngô chê huấn luyện viên Lan Khuê 'không sáng suốt'

The Face gây tranh cãi vì ưu ái hot girl thiếu nghiêm túc An Nguy / Mai Phương Thúy diện vest giả váy đi chấm thi The Face

Tập bốn của chương trình The Face lên sóng tối 9/7 với bối cảnh là thành phố biển Nha Trang. Trong tập này, căng thẳng giữa thí sinh Mai Ngô với đồng đội và với cả huấn luyện viên Lan Khuê đẩy kịch tính chương trình lên cao trào.

Là thí sinh được đánh giá cao của đội Lan Khuê nhờ có nhiều kỹ năng trình diễn và kinh nghiệm trong nghề mẫu, Mai Ngô dễ dàng dẫn đầu 11 thí sinh trong thử thách chụp ảnh cá nhân với mắt kính. Tuy nhiên, khi vào thử thách chụp ảnh tập thể với trang phục bikini, mâu thuẫn giữa ba thành viên đội Lan Khuê nổ ra khi Mai Ngô tỏ ra xa cách và thiếu hòa hợp với đồng đội. Điều này gợi nhớ đến lần Mai Ngô vào nhà chung của Asia 's Next Top Model. Cô cũng bị các thí sinh khác chỉ trích vì thiếu thân thiện.

Mai Ngô (trái) là thí sinh thể hiện tốt nhất trong phần thi chụp ảnh với mắt kính.

Trước sự khó chịu của hai người bạn còn lại, Mai Ngô bình thản: "Tôi đã quen với việc người ta nói này nói nọ về mình. Họ là bạn xã giao thôi chứ không thể là bạn tốt được". Dù đã được huấn luyện viên khuyên giải, Mai Ngô vẫn thiếu kết nối cùng đồng đội khi bước vào phần chụp ảnh. Bức ảnh của cô được đánh giá là rất đẹp, tuy nhiên Lan Khuê lại cho rằng: "Chị không cần điều đó, chị cần em hòa hợp được với Thu Hiền và Kim Chi". Quan điểm này trùng khớp với suy nghĩ của đại diện nhãn hàng khi đưa ra thử thách cho thí sinh.

Vì cho rằng Mai Ngô khiến đội thất bại, Lan Khuê đã quyết định đưa nữ thí sinh vào vòng nguy hiểm. Mai Ngô chống trả: "Em đã thể hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chị không thể đem sai sót đổ hết vào đầu em". Cô khẳng định: “Đây là một quyết định không sáng suốt" và cho rằng Thu Hiền mới đáng vào top nguy hiểm. Cuối cùng, Mai Ngô nói với hai thí sinh còn lại: "Chị ấy đã chọn thì chị đừng có hối hận" để tỏ sự bất mãn với huấn luyện viên của mình.

Mai Ngô dằn mặt huấn luyện viên khi vào top nguy hiểm tại The Face

Người mẫu Quỳnh Mai (quen được gọi là Mai Ngô) sinh năm 1995, cao 1,71 m với số đo ba vòng 88-60-101, xuất thân là một vũ công. Tại Vietnam 's Next Top Model 2013, Mai Ngô gây ấn tượng với khán giả bởi nụ cười rạng rỡ và những bước nhảy điêu luyện ở vòng casting. Từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 30 cuộc thi So you think you can dance, Mai Ngô khá tự tin về khả năng trình diễn và nhạc cảm... Cô đi thi Asian’s Next Top Model 2016 nhưng bị loại từ tập ba.

Nữ người mẫu bị sốc khi huấn luyện viên chọn mình vào vòng nguy hiểm.

Cùng Mai Ngô bước vào vòng nguy hiểm là An Nguy - thí sinh của đội Phạm Hương. Trái với Mai Ngô, hot blogger không bất ngờ trước kết quả này, bởi cô tự thấy mình non yếu nhất. Sự nhí nhảnh, trẻ con của cô trong khi thi thố cũng bị đồng đội và Phạm Hương đánh giá là quá lố, thiếm nghiêm túc.

Hồ Ngọc Hà - huấn luyện viên của đội giành chiến thắng trong thử thách chụp ảnh bikini - là người đưa ra quyết định loại hay giữ ai ở lại với chương trình. Kết quả này được công bố vào tuần sau. Thí sinh bị loại vẫn có cơ hội được trở lại nếu nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả. Điểm này được cho là lợi thế đối với học trò Phạm Hương bởi An Nguy có lượng fan lớn nhất trong số các thí sinh.

>> Xem thêm: Hà Hồ bất bình khi học trò bị Phạm Hương phán xét