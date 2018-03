Lương Mạnh Hải cầm trịch trò quay số độc đắc

Lương Mạnh Hải không ngại đóng khung nhân vật / Lương Mạnh Hải diễn cảnh nhạy cảm

Không chỉ nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim như “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Đẹp từng centimet”, “Bỗng dưng muốn khóc” hay mới đây nhất là “Hotboy nổi loạn”, Lương Mạnh Hải cũng được biết đến trong vai trò MC của một số chương trình truyền hình. Sắp tới, nam diễn viên có gương mặt thư sinh sẽ thử sức với quickshow có tên gọi “Ai trúng số độc đắc” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thông minh, dí dỏm, trẻ trung, Lương Mạnh Hải được nhà sản xuất kỳ vọng sẽ là nhân tố đưa “Ai trúng số độc đắc” tới gần khán giả hơn, giữa thời kỳ các gameshow truyền hình thực tế nở rộ.

Lương Mạnh Hải cho biết anh tham gia chương trình vì nhận thấy yếu tố hấp dẫn ngay khi vừa đọc kịch bản. Mặt khác, nhận lời làm MC của "Ai trúng số độc đắc", nam diễn viên muốn tri ân Đài Hà Nội - nơi anh thực tập sau khi tốt nghiệp. Lương Mạnh Hải xuất thân từ một sinh viên khoa báo hình và từng làm báo trước khi bước vào lĩnh vực điện ảnh.

Nam diễn viên Lương Mạnh Hải.

“Ai trúng số độc đắc” được mua bản quyền của hãng Maverick TV của Anh có tên gốc “Have you got the balls”. Đây là một trò chơi dạng quickshow có format độc đáo và kịch tính. Theo nhà sản xuất, chương trình đơn giản, dễ chơi, dễ trúng và không thiếu yếu tố hài hước, may mắn.

Trò chơi có bốn vòng. Ở ba vòng đầu, người chơi tích lũy bóng qua việc thử sức với các câu hỏi về kiến thức đơn giản, chủ yếu là những hiểu biết đời sống. Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được một quả bóng có giá trị 200.000 đồng. Tại vòng thứ tư, người chơi sẽ đến với phần kịch tính nhất là quay xổ số với trái bóng. Để bước vào phần này, họ phải đưa ra quyết định: chấp nhận thử vận may (hoặc trúng số độc đắc hoặc mất trắng) hay quy đổi toàn bộ số bóng thành tiền mặt và ra về. Người thắng cuộc là người chơi đầu tiên có được 3 quả bóng trùng khớp với các trái bóng của 5 lần quay số. Giải thưởng đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Lương Mạnh Hải sẽ làm MC của "Ai trúng số độc đắc".

Chương trình được phát sóng trên kênh 1 Đài PT-TH Hà Nội vào 19h50 tối thứ sáu và phát lại vào 15h30 thứ bảy hàng tuần. Số đầu tiên sẽ lên sóng vào 4/1/2013.

Song Ngư