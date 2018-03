Lộ diện top 3 vào chung kết Vietnam's Next Top Model

Nguyễn Hợp bị loại khỏi Next Top vì không nghe lời giám khảo

Tập 11 Vietnam's Next Top Model All Stars phát sóng tối 2/9 đem tới thử thách: quay TVC quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang, catwalk trên không và quay TVC cho Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017.

Cao Ngân (trái) và Cao Thiên Trang bị loại.

Có phần thể hiện không tốt, Cao Thiên Trang và Cao Ngân bị loại cùng lúc. Ở thử thách đầu, các thí sinh bốc thăm chủ đề thể hiện cho nhãn hàng. Cao Ngân bốc phải phong cách thời trang Casual Basic, hóa thân thành cô nàng năng đông, hiện đại. Từ thoại cho tới biểu cảm gương mặt, Cao Ngân diễn xuất rất đơ khiến giám khảo Nam Trung nhận xét: "Cao Ngân đang thuyết minh phim chưởng, thuyết minh phim bộ". Dù diễn chính, cô lại để cho nhân vật phụ là Thùy Dương nổi bật hơn.

Cao Thiên Trang trải qua thử thách không mấy thuận lợi. Cô thể hiện trơn tru phần catwalk, tạo dáng nhưng lại không nhớ thoại, khuôn mặt đơ và cứng, không tạo ra thiện cảm.

Ở thử thách thứ hai, hai thí sinh này liên tục quên lời thoại. Các bước catwalk trên không của họ chưa thực sự làm hài lòng giám khảo.

Lộ diện top 3 vào chung kết Next Top Model

Ba thí sinh được chọn vào chung kết gồm Thùy Dương, Kim Dung và Chà Mi vì đều có phần thể hiện tốt ngang nhau. Ban giám khảo nhận xét Kim Dung có những bước catwalk đẹp và cảm xúc nhưng hơi thiếu tự tin. Trái lại, sự tự tin lại là vũ khí lợi hại của Thùy Dương. Ở thử thách đầu, chân dài này cũng được đánh giá cao với khuôn mặt thân thiện, thần thái tự nhiên. Host Trương Ngọc Ánh nhận xét: "Thùy Dương hôm nay đã thực sự là ngôi sao trong lòng tôi". Cô còn được khen tác phong chuyên nghiệp, cá tính và thẳng thắn. Với Chà Mi, giám khảo cho biết cô cần khắc phục ánh mắt vì chưa biết giao lưu với khán giả qua ống kính.

Thử thách catwalk trên không

Cả ba có chuyến trải nghiệm Hàn Quốc và tham gia casting tại công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng YG. Họ còn có dịp gặp gỡ người mẫu Choi So Ra - quán quân Next Top Model Hàn Quốc 2012. Choi So Ra là người mẫu châu Á đắt show nhất Tuần lễ thời trang New York.

Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017 sẽ được tường thuật trực tiếp vào 21h ngày 9/9.

