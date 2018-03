Lê Giang bị Trung Dân chê hát 'như lùa vịt'

Nghệ sĩ Lê Giang khoe con trai bốn tuổi

Tập gala chương trình Sinh ra để tỏa sáng phát sóng tối 16/7. Nghệ sĩ Lê Giang trình diễn ca khúc The Phantom of the opera (Bóng ma trong nhà hát) cùng huấn luyện viên nhí Phương Khanh.

Dù là tiết mục diễn chung, Lê Giang chỉ hát hai câu trong ca khúc nhạc kịch kinh điển. Thời lượng còn lại, chị chủ yếu diễn điệu bộ dáo dác, sợ hãi để phụ họa. Bé Phương Khanh hát chính với chất giọng cao vút, trong trẻo.

Diễn viên Trung Dân - thành viên ban bình luận - đánh giá tiết mục của Lê Giang đậm chất hài, "như đi lùa vịt". "Tác giả vở nhạc kịch khi nghe phiên bản này chắc cũng phải giật mình", Trung Dân chia sẻ vui. Bị đàn anh chê, Lê Giang bảo anh hát thử Opera. Diễn viên gạo cội hài hước thị phạm khiến mọi người đều bật cười.

Trước đó, trong game show này, Lê Giang từng nhiều lần thử sức ở dòng nhạc thính phòng và bị bắt lỗi chệch nhịp, hụt hơi.

Trong đêm gala, thí sinh - MC Nguyên Khang - đoạt danh hiệu quán quân với tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc. Anh nhận tỷ lệ bình chọn 55% từ ban giám khảo với tiết mục Tình ca du mục - Kachiusa cùng huấn luyện viên nhí Kim Ngọc ở tuần thi trước. Anh đoạt giải thưởng 300 triệu đồng, trong đó có 100 triệu dùng làm thiện nguyện theo thể lệ cuộc thi.

Nguyên Khang bên huấn luyện viên nhí Kim Ngọc. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Sinh ra để tỏa sáng phát sóng từ đầu tháng năm. Thí sinh tham gia cuộc thi là người nổi tiếng như ca sĩ Siu Black, diễn viên Lê Giang, vận động viên wushu Thúy Hiền, lực sĩ Phạm Văn Mách... Mỗi người trình diễn một thể loại ca nhạc không thuộc sở trường của họ. Cuộc thi từng gây tranh cãi khi để các tài năng nhí huấn luyện người lớn.

