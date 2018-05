Lam Trường khen hoa hậu chuyển giới ở tập đầu The Voice

Tập một The Voice - Giọng hát Việt 2018 phát sóng tối 20/5. Bốn huấn luyện viên mùa năm là Thu Phương, Lam Trường, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh.

Thí sinh Hoài Sa thể hiện ca khúc Summertime Sadness của Lana Del Rey. Hoài Sa thuộc cộng đồng LGBT. Cô sinh ra với giới tính nam nhưng luôn mơ ước được làm phụ nữ. Cô phải đối mặt với nhiều định kiến của xã hội. Từ bé, Hoài Sa học tập cử chỉ, điệu bộ, cách đi đứng của các cô gái. Ngoài ra, cô sử dụng hormone estrogen để có thân hình nữ tính hơn. Hoài Sa đăng quang Miss Beauty 2015 - cuộc thi dành cho người chuyển giới chưa từng trải qua phẫu thuật tại Việt Nam.

* Hoài Sa hát "Summertime Sadness"

Hoa hậu chuyển giới gây chú ý tại The Voice

Giọng hát của cô chinh phục các huấn luyện viên, trong đó có Lam Trường. Ca sĩ động viên thí sinh: "Anh từng tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh như vậy và họ đã rất thành công. Xã hội hiện giờ cởi mở hơn, em không cần quá bận tâm về suy nghĩ của mọi người. Hôm nay em rất đẹp". Tóc Tiên tin rằng Hoài Sa là nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng LGBT Việt Nam. Câu chuyện của Hoài Sa khiến các huấn luyện viên cảm động. Noo Phước Thịnh khuyên Hoài Sa không nên lo lắng về các định kiến xã hội. Thu Phương nhận xét chất giọng của Hoài Sa chứa nhiều tâm trạng. Ngoài ra, cô ấn tượng với thân hình thon thả, nụ cười đẹp của thí sinh.

Bùi Đình Hoài Sa sinh năm 1991, là ca sĩ, người mẫu tự do ở TP HCM.

Một thí sinh khác gây chú ý trong chương trình là Trần Ngọc Ánh. Cô thể hiện ca khúc Nâng được thì buông được - sáng tác mới của Lưu Thiên Hương. Giọng hát cao, khỏe của cô khiến cả bốn huấn luyện viên bấm nút chọn. Thế nhưng, Lam Trường đã bấm nút chặn Thu Phương để cạnh tranh với hai huấn luyện viên còn lại. Nút chặn lần đầu xuất hiện trong chương trình Giọng hát Việt. Khi một huấn luyện viên bấm nút chặn huấn luyện viên khác, người đó không còn quyền chọn thí sinh. Ở vòng giấu mặt, mỗi huấn luyện viên chỉ được sử dụng quyền này một lần. Lam Trường bày tỏ anh đã hy sinh tình bạn 20 năm với Thu Phương để giành giật Ngọc Ánh. Tuy nhiên, cuối cùng Ngọc Ánh quyết định về đội Noo Phước Thịnh.

* Ngọc Ánh hát "Nâng được thì buông được"

Nâng được thì buông được - Ngọc Ánh

Tập một còn có các màn trình diễn của Thành Nghiệp (Ta còn yêu nhau), Hải Vy (Havana), Đức Tâm (Walk Away), An Nhiên (Ánh nắng của anh), Trần Duy Anh (Xin đừng lặng im), Hà Thương (Ta chẳng còn ai). Thành Nghiệp, An Nhiên về đội Lam Trường, Hải Vy, Duy Anh về đội Tóc Tiên, Đức Tâm về đội Noo Phước Thịnh, Hà Thương về đội Thu Phương. Tập hai sẽ phát sóng vào ngày 27/5.

Giọng hát Việt là cuộc thi ca hát trên truyền hình, được phát sóng lần đầu năm 2012. Trải qua bốn mùa, chương trình tìm được các quán quân là Hương Tràm (huấn luyện viên Thu Minh), Thảo My (huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), Đức Phúc (huấn luyện viên Mỹ Tâm), Ali Hoàng Dương (huấn luyện viên Thu Minh). Nhiều gương mặt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Trần Lập, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung, Tuấn Hưng... từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt.

Hà Thu