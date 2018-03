Khoảnh khắc đẹp về tình bạn của thí sinh The Voice nhí

Có cách biệt lớn về cân nặng nhưng Hữu Đại vẫn hòa quyện khéo léo và ăn ý với hai bạn diễn nhỏ là bé Đức Nam, Xuân Bách trong ' Born this way'. Dù đôi chỗ chưa tiết chế được giọng hát, nhìn chung Hữu Đại vẫn nổi trội so với hai thí sinh còn lại, vì thế không có gì bất ngờ khi em đã được Thanh Bùi chọn. (xem video)