Khán giả Britain’s Got Talent phản đối thí sinh cố hôn nam MC

Ông bố một con diễn nhiều cảm xúc ở bán kết Britain’s Got Talent / Khán giả lao lên sân khấu Britain's Got Talent quấy rối

Đêm bán kết thứ tư của Britain’s Got Talent phát sóng trực tiếp trên kênh ITV, với tám phần thi. Nhóm vũ công Baba Yega tiếp tục thể hiện những điệu nhảy sáng tạo, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh.

Khán giả Britain’s Got Talent phản đối thí sinh cố tình hôn nam MC

Sau phần thi, giám khảo Simon Cowell nói anh không thấy ấn tượng và không đồng ý để Baba Yega đi tiếp vào vòng chung kết. MC Declan Donnelly bước ra sân khấu dẫn chương trình, động viên nhóm nhảy, kêu gọi khán giả bình chọn và được cả đội ôm hôn. Một người tranh thủ hôn môi nam MC, khiến khán giả ồ lên, còn Declan tỏ ra sốc. MC 42 tuổi sau đó dùng tay lau môi.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thái độ với hành động này. Một người đánh giá: "Tôi chỉ có thể nói thật kinh khủng khi một trong những vũ công túm lấy má Dec và hôn lên môi anh ấy mà không báo trước. Đó là hành động quấy rối tình dục và không ổn chút nào. Không hề vui".

Màn hôn môi trên sân khấu Britain's Got Talent khiến khán giả không đồng tình.

Trước đó, ở vòng thi loại, Baba Yega cũng khiến khán giả Anh thấy bị lừa dối khi phát hiện họ từng chiến thắng Belgium's Got Talent cách đây hai năm. Nhóm nhảy cũng từng tham gia nhiều cuộc thi như Germany’s Das Supertalent và thậm chí có một bộ phim riêng ở Bỉ mang tên Baba Yega: The Movie. Nhiều khán giả kêu gọi loại Baba Yega ra khỏi Britain's Got Talent.

Trong đêm thi ngày 31/5, ngoài nhóm nhảy Baba Yega còn có màn diễn hài của Noel James, phần hát của Amy Marie Borg, bố con Jack & Tim, phần nhảy của DVJ. Kết quả, giám khảo chọn nhóm nhảy đường phố DVJ vào chung kết. Cặp bố con Jack & Tim cũng vào chung kết nhờ lượng bình chọn của khán giả.

Britain’s Got Talent là sân chơi tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Anh. Chương trình bắt đầu phát sóng từ năm 2007 với các giám khảo nổi tiếng như Simon Cowell, Amanda Holden, Piers Morgan, David Hasselhoff, Michael McIntyre, Alesha Dixon, David Walliams. Kênh ITV phát sóng năm ngày liên tiếp các đêm thi bán kết, trước khi công bố danh sách thí sinh vào chung kết. Britain’s Got Talent 2018 còn một đêm thi bán kết cuối cùng trước khi bước vào vòng thi cuối.

Thùy Liên