Khán giả America's Got Talent khóc vì màn thi của thí sinh đã mất

Trong đêm phát sóng cuối cùng của vòng loại, kênh NBC dành thời lượng để tôn vinh bác sĩ Brandon Rogers. Thí sinh của America's Got Talent qua đời vì tai nạn xe hơi trước ngày show được trình chiếu.

Khán giả bật khóc với màn dự thi của bác sĩ qua đời vì tai nạn xe hơi

"Nguồn cảm hứng trở thành bác sĩ xuất hiện từ một trải nghiệm khó khăn lúc tôi lên sáu tuổi. Khi từ trường về nhà, tôi phát hiện mẹ mình nằm trong vũng máu. Chúng tôi đưa bà đến bệnh viện, các bác sĩ lúc ấy như những người hùng. Họ cứu mạng mẹ và khiến tôi muốn làm bác sĩ. Cách giúp tôi đối mặt với những căng thẳng luôn là âm nhạc", Brandon Rogers chia sẻ trước phần thi.

Bác sĩ 29 tuổi thể hiện ca khúc Ribbon in the Sky với chất giọng bay bổng, sâu lắng. Giám khảo Simon Cowell nhận xét: "Bạn có chất giọng đẹp tuyệt. Bạn là một trong những ca sĩ hay nhất mà chúng tôi gặp trong chương trình này". Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B và Howie Mandel đồng ý đưa Brandon Rogers vào vòng trong.

Thí sinh Brandon Rogers.

Trên Facebook của chương trình America's Got Talent, hàng nghìn người bình luận sau khi xem xong phần phát sóng. Đa số tiếc thương cho Brandon Rogers và ca ngợi tài năng của anh. Một người viết: "Tôi buồn và bật khóc khi xem chàng trai tài năng, đẹp trai này biểu diễn. Hẳn phải rất khó khăn với gia đình anh ấy khi theo dõi chương trình tối nay. Nhưng chắc chắn, họ một lần nữa nhận ra con trai mình tuyệt vời, tài năng đến thế nào".

Brandon Rogers được mời tham gia America's Got Talent sau khi nhà sản xuất phát hiện tài năng của anh qua bản cover On Bended Knee (của Boyz II Men phát hành năm 1994) đăng trên Instagram. Anh đã ghi hình chương trình America's Got Talent nhiều tuần trước. Thí sinh của America's Got Talent 2017 bị tai nạn tại Maryland, Mỹ hôm 10/6 và chết một ngày sau đó.

* Brandon Rogers cover "On Bended Knee" của Boyz II Men