Katy Perry bị chỉ trích vì biến American Idol thành show hẹn hò

Katy Perry khóc khi thí sinh American Idol âu yếm bạn gái / Thí sinh American Idol ngượng khi bị bạn gái và Katy Perry tranh giành

Theo Fox, chương trình American Idol đang nhận nhiều chỉ trích vì giám khảo có nhiều hành động tán tỉnh thí sinh. Kênh phát sóng là ABC, thuộc Disney, vốn phát triển hệ thống giải trí thân thiện, phù hợp đối tượng nhỏ tuổi.

Lionel Richie (trái) và Luke Bryan (phải) cố ngăn Katy Perry tới gần thí sinh trong chương trình phát sóng ngày 9/4.

Trong buổi phát sóng ngày 9/4, Katy Perry thể hiện niềm yêu thích với thí sinh Cade Foehner. Cade mặc bụi bặm, thả tóc dài và thể hiện ca khúc All Along The Watchtower phong cách rock. Khi màn trình diễn kết thúc, Katy Perry định tiến lại gần Cade Foehner thì hai giám khảo Lionel Richie và Luke Bryan giữ cô lại để tránh hành động quá khích.

Trước đó ở vòng loại, ca sĩ nổi tiếng cũng công khai tán tỉnh một thí sinh, dù biết anh này đã có người yêu. Kênh ABC xoáy sâu vào câu chuyện tình tay ba của họ. Katy Perry cũng hôn môi thí sinh 19 tuổi Benjamin Glaze khi anh này thổ lộ chưa từng hôn ai.

* Katy Perry vờ khóc khi thí sinh American Idol âu yếm bạn gái

Katy Perry khóc khi thí sinh American Idol âu yếm bạn gái

Trên Twitter, nhiều người nói hành động của Katy Perry điên cuồng. Tờ Radar Online dự đoán mùa Idol năm nay sẽ sụt giảm lượng người xem chỉ vì khán giả tắt tivi khi thấy Katy Perry. Tuy nhiên, số khác cho rằng đây là cách kênh ABC thu hút người xem. Đại diện kênh ABC không đưa ra bình luận nào.

Theo New York Post, thù lao ngồi ghế giám khảo của Katy Perry là 25 triệu USD, cao hơn hai đồng nghiệp nam là danh ca Lionel Richie và Luke Bryan. Channing Dungey - chủ tịch của ABC Entertainment - chia sẻ với People: "Chúng tôi vui mừng được mở ra kỷ nguyên mới của American Idol với Katy Perry ngồi ghế chính trong ban giám khảo. Những nhận xét tuyệt vời của cô ấy nói lên tất cả".

Minh Anh