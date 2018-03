Hữu Long nức nở khi bị loại khỏi Bước nhảy Hoàn vũ

Trà My Idol rút lui khỏi Bước nhảy Hoàn vũ 2014 vì áp lực

Liveshow 7 Bước nhảy Hoàn vũ 2014 diễn ra tối 1/3 tại TP HCM. Sau khi Trà My Idol chủ động xin rút lui khỏi cuộc thi vào tuần trước, 6 đôi còn lại tiếp tục tranh tài với chủ đề "Đêm điện ảnh". Họ chia thành ba cặp đối đầu nhau: Ngân Khánh - Kristian và Hữu Long - Elena, Tim - Vicky và Diễm My - Kosta, Ốc Thanh Vân - Atanas và Thu Thủy - Daniel.

Trong đêm thi này, các thí sinh hóa thành nhân vật trong những bộ phim kinh điển để thể hiện điệu nhảy tự do. Sau gần hai tiếng thi đấu, Diễm My - Kosta và Hữu Long - Elena rơi vào vòng dance-off. Họ cùng nhảy điệu jive trong vòng một phút để khán giả bình chọn. Hữu Long phải nói lời chia tay chương trình vì có lượng tin nhắn thấp hơn Diễm My.

Hữu Long bật khóc khi chia tay cuộc thi.

Anh là thí sinh đầu tiên của năm nay bật khóc nức nở trên sân khấu khi bị loại. Điều này khiến cho giám khảo và khán giả khá ngạc nhiên. Anh cũng không chia sẻ nhiều về cảm xúc của mình. Sau khi chương trình kết thúc, nam người mẫu lặng lẽ ngồi một góc, lấy điện thoại gọi cho người thân và tiếp tục rơi nước mắt.

Trao đổi với VnExpress, Hữu Long nói, anh khóc vì cảm thấy ấm ức và muốn được đi tiếp. Anh nghĩ bản thân có khả năng đi sâu hơn. "Giá mà cho tôi có thêm thời gian, giá mà tôi có điều kiện hơn, giá mà ban giám khảo có cái nhìn thoáng hơn", anh nói.

Nam người mẫu cho biết, sau khi khóc một trận để trút được hết ấm ức, anh bình tĩnh suy nghĩ lại. Anh không phản đối kết quả này vì rõ ràng khả năng của anh kém hơn so với những đối thủ còn lại. Anh không có được kinh nghiệm diễn xuất của "Ốc" Thanh Vân, kỹ năng biểu diễn của Thu Thủy, Ngân Khánh hay Tim. Xét mọi điều kiện, anh đều thua thiệt. Thời gian anh chuẩn bị tập nhảy chỉ một tháng không thể bằng người khác luyện tập cả năm.

Hữu Long tâm sự, một người mẫu trẻ mới vào nghề như anh không có đủ thu nhập để có thể đầu tư về trang phục, biên đạo như các thí sinh khác. Khi quyết định tham gia cuộc thi anh đã dốc hết tiền bạc, công sức và thời gian để đeo đuổi. Và anh muốn được đi sâu hơn nữa.

Nam người mẫu cảm thấy bị thua thiệt nhiều thứ chính vì vậy khi bị loại anh tiếc nuối cho bản thân. Một trong những yếu tố khiến Hữu Long bật khóc là anh bị loại ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Trong cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ năm nay, các thí sinh nam có kỹ thuật khiêu vũ khá nổi bật. Hữu Long là một trong những nam người mẫu nhảy tốt so với các đồng nghiệp từng tham gia cuộc thi. Ở anh hội tụ các yếu tố: kỹ thuật, ngoại hình, đam mê. Tuy nhiên, anh thiếu một chút ý tưởng để khiến cho bài nhảy của mình nổi bật, thu hút khán giả.

Theo giám khảo Khánh Thi, cô ngạc nhiên trước khả năng khiêu vũ của Hữu Long. Anh đã khắc phục được nhược điểm cứng nhắc của một người mẫu để thể hiện được sự linh hoạt, mềm dẻo của vũ công. Cô cũng cảm thấy tiếc nuối khi Hữu Long chia tay cuộc thi.

Ngân Khánh sa sút phong độ trong liveshow 7.

Liveshow 7 Bước nhảy Hoàn vũ chỉ thu hút khán giả về phần nhìn. Phần nhảy thiếu tính thuyết phục.

Các thí sinh chú trọng đầu tư vào ý tưởng, hóa thân vào nhân vật mà quên đi phải thể hiện được kỹ thuật khiêu vũ. Điển hình, đôi Tim - Vicky kể lại bộ phim Huyền thoại Hercules. Anh hóa thành vị võ sĩ dũng mãnh của Hy Lạp với điệu nhảy pasodoble nhưng màn đấm đá hơi nhiều khiến phần nhảy của anh lu mờ.

Hay Ngân Khánh và bạn nhảy hóa trang trong hình tượng hai nhân vật xấu xí của bộ phim "Shrek". Trái ngược những bài thi có phần biên đạo với động tác khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, tiết mục tối nay của nữ ca sĩ quá đơn giản. Các giám khảo đều chưa thực sự hài lòng về bài thi của cô.

Hồng Việt khiến cho khán giả có cảm giác "diễn" với hành động chạy trốn khỏi ghế giám khảo khi xem "Ốc" Thanh Vân hóa ma. Trong khi đó, hai giám khảo nữ vẫn tỏ ra bình thường.

Ban giám khảo (từ trái sang phải): Khánh Thi, Chí Tài, Trần Ly Ly, Hồng Việt.

Ngoài ra, Chí Tài nhận xét khá nhạt nhẽo. Không chỉ trong đêm thi này mà các tuần trước, với mỗi tiết mục của thí sinh, anh toàn hỏi những câu hỏi vu vơ không đi vào nội dung ý tưởng. Việc nam diễn viên ngồi trên "ghế nóng" khiến cho người xem cảm giác anh chỉ lấp đầy chỗ trống và chọc cười người xem.

