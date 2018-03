'Hương Tràm ngày càng ghê gớm'

Dương Trần Nghĩa trình diễn ca khúc R&B "Tell me why" của rapper Mr.A. Ca khúc này đã được giới trẻ đón nhận khá nhiệt tình trong thời gian vừa qua. Trên sân khấu The Voice, anh đã làm mới lại ca khúc này bằng đoạn acoustic trong phần mở đầu (xem clip). Khi rơi vào nhóm nguy hiểm, nam ca sĩ tiếp tục chọn "As long as you love me" để hát sing-off (xem clip). Cuối cùng anh phải chia tay cuộc thi vì Thu Minh chọn Xuân Sơn.