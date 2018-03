Hương Giang dẫn đầu bình chọn Vietnam Idol

Trong khi đó, người có phần trình diễn tốt nhất là Nguyễn Thị Bảo Trâm đang đứng thứ ba với khoảng cách khá xa là 14.414 lượt. Các thứ tự tiếp theo thuộc về Cao Thanh Thảo My (14.282 lượt), Nguyễn Thanh Tùng (11.219 lượt) và Phạm Hồng Phước (10.386 lượt).

Những giọng ca được ban giám khảo đánh giá cao trong các vòng thi như: Hoàng Quyên, Anh Quân, Thanh Trúc lại không nhận được nhiều tin nhắn bình chọn từ khán giả.

Chuyên gia Anh ngữ Michael Bones hướng dẫn thí sinh Vietnam Idol phát âm tiếng Anh. Ảnh: Ân Nguyễn.

Hiện nay, chín thí sinh đang ráo riết luyện tập cho đêm gala với chủ đề "We are the world". Đêm thi sẽ là thử thách khả năng hát tiếng nước ngoài của thí sinh. Họ được ban tổ chức sắp xếp học cách phát âm từ chuyên gia Anh ngữ.