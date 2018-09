Huấn luyện viên The Voice Kids tranh giành bé 11 tuổi hát Rock

Cô bé Nghệ An khiến dàn huấn luyện viên The Voice Kids tranh giành

Nguyễn Văn Minh trình diễn ca khúc Không tên của nhóm Rock Microwave. Cậu bé mang đến không gian âm nhạc phóng khoáng, sôi động. Sáu huấn luyện viên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, Bảo Anh - Khắc Hưng, Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn đều lên sân khấu nhảy cùng Văn Minh. Sau tiết mục, thí sinh nhí còn thể hiện một đoạn ca khúc Ca dao mẹ (Trịnh Công Sơn) để thể hiện cá tính âm nhạc đa dạng.

Vũ Cát Tường yêu thích phong cách của Văn Minh. Tuy nhiên, đội của cô bị Khắc Hưng - Bảo Anh chặn. Nút chặn lần đầu xuất hiện trong chương trình Giọng hát Việt nhí. Khi một huấn luyện viên bấm nút chặn đội khác, đội đó không còn quyền chọn thí sinh. Ở vòng giấu mặt, mỗi huấn luyện viên chỉ được sử dụng quyền này một lần.

Văn Minh có bố mẹ đều yêu âm nhạc.

Huấn luyện viên Lưu Hương Giang nhận xét Văn Minh có tố chất nghệ sĩ. Cô lấy việc từng tham gia nhiều chương trình Rock lớn ở Việt Nam để thuyết phục thí sinh về đội mình. Bảo Anh chia sẻ người thầy của cô ở The Voice 2012 - cố nhạc sĩ Trần Lập - là huyền thoại Rock của âm nhạc Việt Nam. Khắc Hưng nhanh chóng sáng tác một ca khúc ngắn tặng cậu bé. Cuối cùng, Văn Minh về đội Khắc Hưng - Bảo Anh.

Tiết mục của Ngọc Ánh, Minh Ngọc cũng gây chú ý trong chương trình. Ngọc Ánh hát ca khúc Hà Nội trà đá vỉa hè của Đinh Mạnh Ninh với phong cách sôi động của dòng nhạc Funky. Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn thuyết phục thí sinh đây là dòng nhạc sở trường của họ. "Con là người phóng khoáng. Cách trình diễn của con gần như cách của cô diễn", Vũ Cát Tường nói. Hồ Hoài Anh nhận xét phong cách của Ngọc Ánh gần với đội Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường nhưng anh bấm chọn vì quá yêu thích giọng hát của thí sinh. Kết quả, Ngọc Ánh về đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang.

Minh Ngọc - giọng ca từng bị loại ở vòng giấu mặt The Voice Kids 2016 - tái xuất với ca khúc tiếng Anh Ashes. Thí sinh được ba huấn luyện viên chọn. Khắc Hưng khen khả năng giữ cao độ bài hát của cô bé. Lưu Hương Giang đánh giá cao tình yêu, quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc của Minh Ngọc. Cuối cùng, Minh Ngọc về đội Bảo Anh - Khắc Hưng.

Tập hai còn có tiết mục Về nghe gió kể (Đào Đình Anh Tuấn), Love Yourself (Nguyễn Thành An), One Night Only (Nguyễn Hoàng Thiên Nga), Độc huyền cầm (Nguyễn Trần Xuân Phương), Hình bóng quê nhà (Trần Kim Anh). Đào Đình Anh Tuấn, Nguyễn Trần Xuân Phương về đội Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn, Nguyễn Thành An, Châu Kim Anh về đội Bảo Anh - Khắc Hưng. Tập ba chương trình phát sóng tối 22/9.

Hà Thu