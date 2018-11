Hot girl đội Noo Phước Thịnh đoạt quán quân The Voice

Thu Phương mất hết thí sinh trước chung kết The Voice / Đội Noo Phước Thịnh áp đảo vòng trình diễn The Voice

Chung kết Giọng hát Việt 2018 phát sóng tối 2/9. Chương trình là cuộc đua của năm gương mặt Ngọc Ánh, Minh Ngọc, Gia Nghi (đội Noo Phước Thịnh), Dương Quốc Anh (đội Lam Trường), Thái Bình (đội Tóc Tiên). Ở tập trước, Thu Ngân bị loại khiến Thu Phương mất hết thí sinh trước chung kết.

Sau hai màn thử thách là hát đơn ca và song ca với huấn luyện viên, Ngọc Ánh chiến thắng với tỷ lệ bình chọn lên đến 34,44%. Trước đó, cô bị loại ở đêm thi trình diễn cuối cùng nhưng may mắn được trở lại chung kết nhờ được khán giả bình chọn.

Ngọc Ánh có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối.

Hot girl đội Noo Phước Thịnh đăng quang quán quân The Voice Ngọc Ánh chia sẻ cảm xúc khi đoạt quán quân Giọng hát Việt 2018.

Trong phần đơn ca, Ngọc Ánh thể hiện bản mash up Xinh, Độc ẩm. Tiết mục của cô được dàn dựng bắt mắt, giúp thí sinh này khoe lợi thế vũ đạo. Ở phần song ca, cô kết hợp với huấn luyện viên Noo Phước Thịnh và hai thành viên còn lại trong đội là Minh Ngọc, Gia Nghi. Cả nhóm nhảy disco, tái hiện hình ảnh Modern Talking, Boney M qua ba ca khúc You're my heart, you're my soul, Sunny, Daddy cool. Tiết mục được dàn dựng công phu, ấn tượng nhất trong đêm diễn.

Ngọc Ánh The Voice Ngọc Ánh thể hiện bản mash up "Xinh - Độc ẩm".

Ngọc Ánh sinh năm 1996 ở Vĩnh Phúc, là sinh viên khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô gây sốt khi xuất hiện trong tập một chương trình với ca khúc Nâng được thì buông được. Thí sinh được cả bốn huấn luyện viên lựa chọn và quyết định về đội Noo Phước Thịnh. Ngọc Ánh được đánh giá là thí sinh mạnh nhờ giọng hát cao, khỏe, ngoại hình sáng sân khấu. Đến đầu tháng 9, phần biểu diễn của cô có 9,7 triệu lượt xem trên Youtube, vì thế, cô được đặt biệt danh là "cô gái triệu views". Ca sĩ từng bị gia đình ngăn cấm đi hát. Cô phải làm phục vụ bàn, PG để trang trải cuộc sống. Cô từng bị hạt xơ thanh quản và mất nhiều thời gian chữa chạy.

Nâng được thì buông được - Ngọc Ánh Tiết mục "Nâng được thì buông được".

Dù là gương mặt sáng giá, phần trình diễn ở đêm chung kết của Ngọc Ánh chưa thực sự thuyết phục. Trên fanpage cuộc thi, nhiều khán giả bày tỏ họ ủng hộ Gia Nghi, Minh Ngọc, Thái Bình và chê Ngọc Ánh một màu, không nổi bật. Gia Nghi gây ấn tượng khi làm mới ca khúc Bên em là biển rộng của Bảo Chấn. Minh Ngọc thể hiện giọng hát cao, khỏe qua ca khúc Cảm ơn đời do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Andiez Nam Trương sáng tác. Thái Bình hát Nàng Việt với chất giọng bay bổng. Minh Ngọc trước đó được đánh giá là thí sinh mạnh nhất đội Noo Phước Thịnh, Gia Nghi được nhiều giám khảo khen ngợi có khả năng trình diễn đa dạng, Thái Bình có nhiều kinh nghiệm vì là ca sĩ của Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng).

Đêm chung kết Giọng hát Việt 2018 diễn ra ngắn gọn trong hơn hai giờ. Bên cạnh phần thi của các thí sinh là các màn biểu diễn của bốn huấn luyện viên Thu Phương, Tóc Tiên, Lam Trường, Noo Phước Thịnh, quán quân Giọng hát Việt 2017 - Ali Hoàng Dương. Các huấn luyện viên không nhận xét ưu, nhược điểm thí sinh mà chủ yếu động viên tinh thần họ.

Hà Thu