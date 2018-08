Hot boy Việt kiều khiến Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên tranh luận

Cô gái Nghệ An khiến bốn huấn luyện viên Giọng hát Việt tranh giành

Tập ba The Voice - Giọng hát Việt 2018 phát sóng tối 3/6. Thí sinh Huỳnh Samuel An hát ca khúc La Vie En Rose - nhạc phẩm kinh điển bằng tiếng Pháp. Anh có chất giọng ngọt ngào, cách xử lý ca khúc tốt. Bốn huấn luyện viên của chương trình đều chọn Huỳnh Samuel An.

Thí sinh Huỳnh Samuel An.

Noo Phước Thịnh gọi thí sinh là "soái ca", có nét giống anh và hứa hẹn giúp Huỳnh Samuel chạm được đến trái tim nhiều người qua các ca khúc trữ tình. Tóc Tiên phản đối Noo Phước Thịnh vì cho rằng hình ảnh "soái ca" không phù hợp với Huỳnh Samuel An. Theo nữ giám khảo, phong thái của thí sinh này "rất đời", không cần mặc suit lịch lãm như Noo Phước Thịnh và gồng mình lên để quyến rũ các nữ khán giả.

Huỳnh Samuel An hát "La Vie En Rose"

Lam Trường đồng ý với nhận xét của Tóc Tiên. Anh đánh giá Huỳnh Samuel có nhiều tiềm năng. "Em lột tả được nét thanh lịch, quyến rũ của tiếng Pháp và đưa được chất nam tính vào ca khúc. Em có chất giọng ballad trẻ trung, tình cảm, phù hợp với ngoại hình của em. Thanh sắc vẹn toàn là ưu thế của em", Lam Trường nói. Thí sinh tiết lộ anh sinh ra và lớn lên ở thành phố nói tiếng Pháp ở Thuỵ Sĩ. Hồi nhỏ, anh từng đi xem một chương trình ca nhạc có Lam Trường biểu diễn và chụp chung ảnh với huấn luyện viên này.

Thu Phương khen ngợi cách hát của Huỳnh Samuel An trẻ trung, tươi mới. Cô gợi ý thí sinh chọn các nhạc phẩm lời Việt, nhạc Pháp. Nữ giám khảo hát một đoạn ca khúc Hãy đến với em (Comme Toi) để thị phạm. Sau đó, cô còn hát một đoạn ca khúc Người lạ ơi để thuyết phục Huỳnh Samuel An về đội mình. Cuối cùng, thí sinh lựa chọn huấn luyện viên Noo Phước Thịnh.

Chánh Tín, Sim Chanponloue cũng là hai gương mặt gây chú ý trong tập ba.

Chánh Tín - du học sinh tại Mỹ - thể hiện ca khúc Chuyện của mùa đông. Cả bốn huấn luyện viên đều chọn Chánh Tín. Tuy nhiên, Tóc Tiên bấm nút chặn Noo Phước Thịnh để cạnh tranh với hai huấn luyện viên còn lại. Nút chặn lần đầu xuất hiện trong chương trình Giọng hát Việt. Khi một huấn luyện viên bấm nút chặn huấn luyện viên khác, người đó không còn quyền chọn thí sinh. Ở vòng giấu mặt, mỗi huấn luyện viên chỉ được sử dụng quyền này một lần. Noo Phước Thịnh bày tỏ anh vô cùng thất vọng khi mất cơ hội có Chánh Tín trong đội. Tóc Tiên ca ngợi giọng hát của Chánh Tín giàu cảm xúc. Thu Phương tin rằng cô và Chánh Tín có duyên số vì cô từng làm giám khảo một cuộc thi Chánh Tín tham gia ở Mỹ sáu năm trước. Lam Trường hứa hẹn giúp Chánh Tín khắc phục những thiếu sót về kỹ thuật. Cuối cùng, thí sinh quyết định về đội Tóc Tiên.

Sim Chanponloue là du học sinh người Campuchia. Anh đã sinh sống ở Việt Nam được 5 năm. Thí sinh trình diễn ca khúc Hương à của tác giả Đình Khương. Anh hát rõ lời ca khúc, thể hiện kỹ thuật tốt qua các đoạn luyến láy. Thu Phương, Tóc Tiên chọn Sim Chanponloue. Thu Phương khen ngợi thí sinh tự tin, chủ động, giàu năng lượng. Sim Chanponloue quyết định về đội Thu Phương.

Tập ba còn có các màn trình diễn của Nguyễn Vũ Đoan Trang (Black Widow), Y Lux (Buông), Vũ Đức Mạnh (Chờ cơn mưa), Nguyễn Hương Giang (Người lạ ơi), Thái Bình (Chắc anh đang). Đoan Trang, Y Lux, Thái Bình về đội Tóc Tiên. Đức Mạnh, Hương Giang về đội Lam Trường.

Đinh Như Quỳnh thể hiện ca khúc Million reasons, Trần Thanh Tùng hát Đi rồi sẽ đến, Hồ Bảo Thái hát Thấy là yêu thương, Mỹ Lệ hát Đâu chỉ riêng em. Tuy nhiên, bốn thí sinh này sớm dừng bước vì không được huấn luyện viên nào lựa chọn. Tập bốn sẽ phát sóng vào ngày 10/6.

* Danh sách thí sinh các đội sau ba tập đầu

Giọng hát Việt là cuộc thi ca hát trên truyền hình, được phát sóng lần đầu năm 2012. Trải qua bốn mùa, chương trình tìm được các quán quân là Hương Tràm (huấn luyện viên Thu Minh), Thảo My (huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), Đức Phúc (huấn luyện viên Mỹ Tâm), Ali Hoàng Dương (huấn luyện viên Thu Minh). Nhiều gương mặt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Trần Lập, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung, Tuấn Hưng... từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt.

Hà Thu