Chàng trai đoạt 100 triệu sau 10 giây chọc Trấn Thành cười / Hot boy đoạt 100 triệu vì chọc Trấn Thành cười: 'Tôi không sống giả tạo'

Tập cuối game show hài mùa ba phát sóng tối 22/2. Thí sinh Lê Tấn Lợi, chàng trai đoạt 100 triệu đồng ở tập 10, trở lại cuộc thi cùng vợ sắp cưới. Trong vòng cuối, anh mời hôn thê lên sân khấu diễn chung trong tiểu phẩm.

* Video: Chàng trai chọc Trấn Thành cười nhờ tỏ tình với vợ

Hot boy đoạt 150 triệu sau 50 giây chọc Trấn Thành cười

Chàng trai bắt đầu bày tỏ tình cảm với hôn thê. Anh cố chọc giám khảo cười bằng những câu thoại như: "Em luôn nằm trong tim anh, dù trong đó có nhiều người khác nằm kế bên em"... Chưa thấy Trấn Thành và Trường Giang cười, thí sinh bối rối nhìn đồng hồ để xem thời gian dự thi còn lại. Giám khảo khuyến khích anh bình tĩnh thi tiếp. Ở những giây cuối, chàng trai thốt lên: "Anh yêu em nhiều lắm, Mập...", khiến Trấn Thành bất ngờ phì cười. Tấn Lợi ôm chầm vợ sắp cưới khi là người duy nhất đoạt 150 triệu đồng của chương trình.

* Video: Hot boy chọc Trấn Thành cười sau 20 giây

Hot boy chọc Trấn Thành cười sau 20 giây

Nhiều khán giả cho rằng chiến thắng của Tấn Lợi chưa thuyết phục vì giám khảo cười quá dễ dàng. Tiểu phẩm vòng cuối của nam thí sinh có những câu thoại đơn giản, kịch bản chưa được đầu tư kỹ lưỡng. Trên trang YouTube của chương trình, nhiều người xem phản ứng với kết quả cuộc thi. "Không hiểu sao như thế vẫn có thể cười được. Ở tập trước, sự ngây ngô của anh làm khán giả cười, nhưng ở tập này, trong cả năm vòng, tôi chưa cười một lần nào. Có lẽ Trấn Thành ủng hộ vì thương thí sinh thôi", khán giả Tuấn Anh Trần nhận xét.

Trong bốn tiết mục trước đó, chồng ca sĩ Hari Won cũng là giám khảo duy nhất bật cười. Ở phần thi đầu, khi được Tấn Lợi thắc mắc vì sao không thấy mình cười, giám khảo Trường Giang cho biết anh không thấy có gì hài hước.

* Video: Trường Giang đáp trả khi thí sinh hỏi vì sao không cười

Trường Giang đáp trả khi thí sinh hỏi vì sao không cười

Nhận 150 triệu đồng, Tấn Lợi được hai giám khảo chia sẻ về chuyện làm nghề. Trường Giang khuyên Tấn Lợi sau đêm thi, dù có nhiều bầu show mời đi diễn, anh cũng không nên nhận lời. Cây hài lo ngại nếu diễn trên một sân khấu hài chuyên nghiệp, Tấn Lợi sẽ không dễ khiến khán giả bật cười như ở cuộc thi này.

Chàng trai 23 tuổi từng gây sốt ở tập 10 cuộc thi với phong cách diễn ngô nghê, chất phác. Video tiểu phẩm của Tấn Lợi đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Thí sinh được nhiều khán giả gọi với biệt danh "hot boy trà sữa", do anh cùng vợ đang bán thức uống này ở một quán vỉa hè. Nhờ tham gia cuộc thi, quán của Tấn Lợi và vợ sắp cưới đón lượng khách tăng đột biến, doanh thu tăng gấp bốn, năm lần so với trước. Hiện Lợi ở nhà thuê cùng vợ sắp cưới tại Long An. Chàng trai tích cực làm lụng để đến tháng tư kịp tổ chức đám cưới.

Mai Nhật