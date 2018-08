Hot boy Campuchia được khen khi hát hit của Sơn Tùng M-TP

Noo Phước Thịnh không loại thí sinh, lập nhóm song ca tại The Voice

Tập bảy chương trình The Voice - Giọng hát Việt phát sóng tối 1/7. Phan Hằng My, Sim Chanponloue gây chú ý khi hát bản mash-up Nơi này có anh, Nghe này ai ơi. Nơi này có anh là ca khúc nổi tiếng của Sơn Tùng M-TP, phát hành hồi tháng 2 năm ngoái. Nghe này ai ơi do tác giả Bùi Công Nam sáng tác trong chương trình Sing My Song 2017.

* Tiết mục "Nơi này có anh - Nghe này ai ơi"

Hot boy Campuchia được khen khi hát hit Sơn Tùng M-TP

Sim Chanponloue - du học sinh người Campuchia - được Lam Trường, Noo Phước Thịnh khen hát tiếng Việt rõ lời. Noo Phước Thịnh ấn tượng với phần bè của Sim Chanponloue. Lam Trường nhận xét phần trình diễn của hai thí sinh sống động. Tóc Tiên bày tỏ đây là tiết mục cô thích nhất trong đội Thu Phương. Huấn luyện viên khen hai thí sinh có ngoại hình sáng, đẹp đôi, giọng hát giàu nội lực. Cuối cùng, Thu Phương chọn Phan Hằng My đi tiếp vì kiểm soát giọng hát tốt hơn. Huấn luyện viên Tóc Tiên đã dùng quyền cứu thí sinh để giữ lại Sim Sim Chanponloue.

Trong chương trình, Tóc Tiên cũng sử dụng quyền cứu một thí sinh khác là Dư Khôi Nguyên của đội Noo Phước Thịnh. Khôi Nguyên kết hợp với Huỳnh Samuel An trong ca khúc Từ ngày em đến. Khôi Nguyên có giọng hát khoẻ, kỹ thuật thanh nhạc tốt trong khi Huỳnh Samuel An có ngoại hình sáng, phong cách lôi cuốn. Noo Phước Thịnh quyết định chọn Samuel đi tiếp. Tóc Tiên đã bấm nút cứu Khôi Nguyên.

* Tiết mục "Từ ngày em đến"

Từ ngày em đến - The Voice Năm nay, mỗi huấn luyện viên được sử dụng quyền cứu một thí sinh từ đội khác và không loại ai trong một cặp đấu của họ để lập nhóm song ca. Tóc Tiên cứu thí sinh đội khác hai lần, vì thế, cô không còn được sử dụng quyền giữ lại cả hai thí sinh trong một cặp đấu của đội mình.

Tập bảy chương trình Giọng hát Việt còn có tiết mục Mơ của An Nhiên, Kiều Trang của đội Lam Trường. Cả hai khoe được chất giọng giàu cảm xúc. Lam Trường quyết định giữ lại hai thí sinh, lập nhóm song ca. Dương Quốc Anh, Minh Tân đội Lam Trường thể hiện nhạc phẩm Sau tất cả. Dương Quốc Anh được chọn đi tiếp vì kỹ năng biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Hoàng Tùng Anh, Lê Chánh Tín đội Tóc Tiên hát Em không là duy nhất. Chánh Tín là thí sinh được chọn đi tiếp. Tập tám chương trình Giọng hát Việt phát sóng vào ngày 8/7.

Hà Thu