Học trò siêu mẫu Lukkade đăng quang The Face Thái Lan

Đêm chung kết The Face Thái Lan mùa All Stars (dành cho ngôi sao) kết thúc tối 12/5 với ngôi quán quân thuộc về Gina, học trò của hai huấn luyện viên Lukkade - Cris. Gina đã vượt qua sáu thí sinh khác đến từ ba đội là Sky, Tia, Joseph (đội Bee - Rita), Prim - Attila (đội Ploy - Sonia) và Darran (cùng đội Cris - Lukkade).

Màn trình diễn ấn tượng giúp học trò đội Cris - Lukkade giành chiến thắng chung cuộc.

Gina chiến thắng thử thách ghi hình trước và là gương mặt đầu tiên được gọi vào vòng Final Walk. Sau đó, cả năm thí sinh còn lại được thông báo cùng vào vòng này. Đội Cris - Lukkade có màn trình diễn Final Walk được đầu tư hoành tráng nhất. Không chỉ cho các thành viên trong đội diện đồ “ton sur ton” xếp chữ, hai huấn luyện viên còn cho Gina và Darran tung váy rồi bay hẳn lên không trung.

* Khoảnh khắc mừng chiến thắng của Lukkade và học trò

Trước đó, Lukkade được xem là huấn luyện viên kém may mắn nhất tại mùa giải năm nay. Trải qua 12 tập thi, năm huyến luyện (Sonia, Bee, Ploy, Rita, Cris) mỗi người đều đem về ít nhất một chiến thắng, nổi bật nhất là Rita với năm lần. Trong khi đó, người kỳ cựu, giàu kinh nghiệm như Lukkade lại chưa một lần được đặt chân vào phòng loại người.

Trong một buổi giao lưu, khi được MC hỏi về việc thua liên tiếp trong mùa All Stars, Lukkade đã hài hước đáp lại: "Bọn chị chờ đến chung kết rồi thắng luôn một thể". Câu nói đùa đến giờ đã được cô hiện thực hóa.

Chương trình có nhiều bất ngờ khi huấn luyện viên Ploy Chermarn không xuất hiện trong cả phần ghi hình lẫn chung kết. Huấn luyện viên còn lại của đội, Sonia phải dìu dắt Prim và Attila trong chặng đua cuối cùng. Trước đó, Ploy đã tố cáo chương trình không công bằng.

Lukkade (giữa) tại chung kết.

Lukkade là người mẫu Mỹ gốc Thái Lan. Sinh năm 1972, chị từng học Đại học Assumption (Bangkok) và tốt nghiệp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh. Năm 1992, Lukkade đăng quang cuộc thi Miss Thailand World (Hoa hậu Thế giới Thái Lan) và Miss Continental Queens Asia & Oceania (Hoa hậu xuyên lục địa châu Á và châu Đại Dương).

Lukkade là huấn luyện viên có thí sinh giành chiến thắng ở cả ba mùa The Face Thái Lan gồm Sabina (phiên bản nữ), Philip (phiên bản nam) và All-Stars (Gina). Phong cách đanh đá, sắc sảo và xông pha trên ghế "nóng" của chị đã thu hút nhiều khán giả đến với chương trình. Người đẹp từng đến Việt Nam tìm gương mặt cho show The Look của Việt Nam và xuất hiện trong tập đầu The Face 2017.

Gina (sinh năm 1993), quán quân The Face Thái Lan.

The Face Thái Lan năm nay có sự đổi mới khi cho sáu huấn luyện viên chia nhau dẫn dắt ba đội. Ngoài thí sinh của các mùa trước, chương trình còn có thêm thí sinh nam tham gia. Ngoài hợp đồng giá trị từ các nhãn hàng, quán quân còn được thêm phần thưởng một triệu Baht (tương đương 730 triệu đồng) và cơ hội xuất hiện trong những bộ phim.

Quỳnh Anh