Học trò Phương Uyên đăng quang 'Ban nhạc Việt' mùa đầu

Phương Uyên khóc khi xem nhóm nhạc khiếm thị trình diễn

Trong phần thi đầu tiên, An Nam trình diễn ca khúc Hòn vọng phu. Nhóm được huấn luyện viên Đức Trí, Nguyễn Hải Phong, Mỹ Linh khen ngợi.

* An Nam hát "Hòn vọng phu"

An Nam hát 'Hòn vọng phu'

Ở phần kết hợp với huấn luyện viên Phương Uyên, An Nam trình diễn Nam quốc sử ca - ca khúc do trưởng nhóm Thành Thực sáng tác. Tiết mục mở màn với những hồi trống lệnh dồn dập. Chất giọng khàn của Phương Uyên và học trò Thùy Linh tạo ra nhiều cảm xúc. Giữa bài hát, họ đọc to bài thơ Nam quốc sơn hà. Qua hai màn trình diễn, An Nam dẫn đầu với 183,3 điểm. Nhóm nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt và được hỗ trợ làm MV.

Phương Uyên (phải) hỗ trợ học trò trong tiết mục thứ hai.

An Nam là nhóm nhạc Rock gồm năm thành viên, do Thành Thực sáng lập. Từ đầu chương trình, An Nam được đánh giá là đội chơi có phong độ ổn định. Nhóm từng gây ấn tượng với các màn trình diễn như Chờ người nơi ấy, Tiếng trống Mê Linh, Giao thời ngoại kỷ.

Ba ban nhạc còn lại - Xkey (đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong), Yellow Star Big Band (đội huấn luyện viên Đức Trí) và Jazz Glory (đội huấn luyện viên Mỹ Linh) - là đồng á quân của chương trình.

Ban nhạc Việt là chương trình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành cho các nhóm nhạc. Họ biểu diễn tài chơi nhạc và được đào tạo trong quá trình thi bởi bốn huấn luyện viên: Phương Uyên, Mỹ Linh, Đức Trí, Nguyễn Hải Phong. Chương trình gồm các vòng: Vượt tường, Huấn luyện và biểu diễn, Thử thách.

Hà Thu