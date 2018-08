Thu Phương liên tiếp mất thí sinh ở vòng đo ván

Tập 11 chương trình The Voice - Giọng hát Việt, đêm thứ hai của vòng đo ván, phát sóng tối 29/7. Noo Phước Thịnh chọn thí sinh Minh Ngọc thách đấu đội Thu Phương. Minh Ngọc là một trong những giọng ca gây ấn tượng từ vòng giấu mặt. Cô được cả bốn huấn luyện viên chọn khi thể hiện ca khúc Never Enough. Đối thủ của Minh Ngọc là Phương Thảo. Hai người từng hát chung ở vòng đối đầu. Khi đó, Phương Thảo bị Noo Phước Thịnh loại và được Thu Phương cứu về đội. Hai thí sinh khóc nức nở khi biết họ tiếp tục thi đấu với nhau.

Học trò Noo Phước Thịnh được khen khi hát 'My Heart Will Go On'

Minh Ngọc hát My Heart Will Go On của Celine Dion. Khi bắt đầu tiết mục, cô xúc động, vào sai nhịp. Tuy nhiên, thí sinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tiết mục. Phương Thảo hát hit Keep Me in Love của Hồ Ngọc Hà. Lam Trường nhận xét cả hai "ngang sức ngang tài". Anh khen Minh Ngọc có chất giọng đẹp, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Tóc Tiên khen ngợi sự bình tĩnh của Phương Thảo, tuy nhiên, cô vẫn đánh giá cao giọng hát của Minh Ngọc. Kết quả, Minh Ngọc chiến thắng nhờ nhận được số phiếu bầu cao hơn từ hội đồng chuyên môn.

Phương Thảo (trái) và Minh Ngọc. Noo Phước Thịnh từng chia sẻ Minh Ngọc là thí sinh mạnh nhất đội anh.

Một cặp thí sinh khác từng loại nhau ở vòng đối đầu là Thái Bình và Phụng Tiên. Cả hai từng thuộc đội Tóc Tiên. Sau khi bị loại, Phụng Tiên được Noo Phước Thịnh cứu. Lần này, Thái Bình hát Anh, thế giới và em của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Phụng Tiên hát Đại lộ tan vỡ - bản hit của nhạc sĩ Phạm Hải Âu được Uyên Linh thể hiện. Nhờ cách xử lý điêu luyện, Thái Bình được đánh giá cao hơn và giành quyền đi tiếp.

Thu Phương cử Thanh Thảo thách đấu đội Lam Trường. Đối thủ của cô là Hương Giang - thí sinh từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Thanh Thảo hát Ashes - nhạc phim Deadpool. Ca khúc từng được Celine Dion thể hiện. Hương Giang hát Bang Bang của danh ca Cher. Thanh Thảo được khen có phong thái diva. Cuối cùng, cô chiến thắng.

Hải Vy - thí sinh đội Tóc Tiên - thách đấu đội huấn luyện viên Thu Phương với ca khúc Look What You Made Me Do của Taylor Swift. Đối thủ của cô - Mỹ Hằng - hát Chờ người nơi ấy. Noo Phước Thịnh khen Hải Vy cá tính, bản lĩnh, Mỹ Hằng có giọng hát tốt. Kết quả, Mỹ Hằng chiến thắng.

Đoan Trang - đại diện đội Đan Trường - thi đấu với Samuel Huỳnh An của đội Noo Phước Thịnh. Đoan Trang hát ca khúc Ain't nobody (Love me better). Cô thể hiện khả năng hát tiếng Anh chuyên nghiệp, cách xử lý ca khúc tinh tế. Samuel Huỳnh An hát ca khúc Cô gái 1m52 đang được giới trẻ yêu thích. Đoan Trang được hội đồng chuyên môn đánh giá cao hơn và giành quyền đi tiếp. Tập 12 chương trình Giọng hát Việt phát sóng vào tối 6/8.

Hà Thu