Học trò Hồ Hoài Anh hát dân ca khiến giám khảo thích thú

Khán giả nhí được thử giọng ngay tại trường quay The Voice

Tập tám chương trình The Voice Kids phát sóng tối 10/11. Bộ ba thí sinh đến từ đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang múa, hát uyển chuyển. Nhóm thí sinh mang đến không gian âm nhạc dân tộc pha trộn nét hiện đại. Ba bé đều có giọng hát khoẻ, phong cách trình diễn tự tin. Vũ Cát Tường khen tiết mục "đẳng cấp". Bảo Anh ngưỡng mộ từ bản phối, giọng hát và lối trình diễn của đội bạn. Soobin Hoàng Sơn nhận xét đây là tiết mục hay nhất vòng đối đầu. Cuối cùng, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang chọn Quỳnh Như đi tiếp và cứu thêm Thanh Hằng vào vòng sau.

Thí sinh The Voice Kids hát dân ca Tiết mục "Inh lả ơi - Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk".

Tiết mục còn lại của đội Hồ Hoài Anh là bản mash-up Mặt trời của em - Way Back Home do Gia Nghi, Ngọc Ánh, Phương Trúc thể hiện. Nhóm đã nhờ Han Sara - thí sinh người Hàn tham gia The Voice 2017 - dạy phát âm bài Way Back Home của Shaun.

Bảo Anh khen ba cô bé hát bè cho nhau tốt. Ca sĩ ấn tượng với giọng hát của Phương Trúc. Soobin Hoàng Sơn nhận xét mỗi bé đều có khả năng xử lý ca khúc tốt, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Vũ Cát Tường bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng dàn dựng tiết mục của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Kết quả, Hồ Hoài Anh chọn Phương Trúc đi tiếp.

Học trò Hồ Hoài Anh hát tiếng Hàn khiến giám khảo thích thú Tiết mục "Mặt trời của em - Way Back Home".

Đội Bảo Anh - Khắc Hưng mang đến hai tiết mục: liên khúc Quảng Bình quê ta ơi - Hát về cây lúa hôm nay và Ngày của tôi. Phương Vy và Văn Minh là hai thí sinh lần lượt được chọn. Đội Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường thể hiện ca khúc Mẹ yêu con. Nhờ phong cách trình diễn dễ thương, giọng hát ngọt ngào, cô bé bảy tuổi Hải Yến được huấn luyện viên trao cơ hội vào vòng trong.

