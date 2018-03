Hoài Linh khen giọng hát của bé 10 tuổi 'ngoài sức tưởng tượng'

Hoài Linh phản bác NSND Tự Long khi ngồi chung ghế 'nóng' / Hoài Linh nhận xét Xuân Bắc 'nói điêu' khi làm giám khảo

Tập năm chương trình Gương mặt thân quen nhí phát sóng tối 15/9. Thụy Bình hóa thành ca sĩ người Mỹ Josh Groban. Cậu bé 10 tuổi thể hiện nhạc phẩm You raise me up.

Thí sinh nhí trình bày bản nhạc nổi tiếng cùng nhạc sĩ violin Kim Tuyến. Cậu bé khoe nhiều nốt cao trên nền giai điệu hùng tráng. Ở câu cuối, chất giọng vang, khỏe của Thụy Bình khiến giám khảo Hoài Linh đứng bật dậy vỗ tay.

Hoài Linh khen bé 10 tuổi hát thánh ca 'ngoài sức tưởng tượng'

Nghệ sĩ Ưu tú dùng từ "tuyệt vời" dành cho màn trình diễn của Thụy Bình. Anh cho biết vốn chỉ đánh giá cao thí sinh nhí ở mảng nhạc trữ tình, quê hương, song cách cậu bé hát thánh ca khiến anh bất ngờ. "Con hát nhạc ngoại nhưng rất tự tin, thần thái quá sức tưởng tượng. Cách con liên tục lên tông khiến chú cảm thấy rất đã", anh nhận xét.

Giám khảo Xuân Bắc ví thí sinh nhí như một "tay ghê gớm". Anh kể mình đã nghe You raise me up nhiều lần, nhưng Thụy Bình là người Việt Nam đầu tiên trình diễn nhạc phẩm này khiến anh thích.

Thụy Bình được giám khảo chấm 34 điểm, ngang với thí sinh Bích Ngọc. Con gái ca sĩ Trang Nhung hóa thân thành ca sĩ Katy Perry trong ca khúc Roar. Hai bé chia đôi giải nhất tuần với 100 triệu đồng.

