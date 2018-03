Hai thí sinh vào thẳng nhà chung Vietnam's Next Top Model

Vietnam’s Next Top Model 2017 tung phiên bản 'All Stars'

Trước cuộc thi chính hàng năm, Vietnam's Next Top Model tổ chức thi tuyển online. Người thắng cuộc giành tấm vé vào thẳng nhà chung.

Hồng Anh (trái) và Phương Oanh.

Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Thị Phương Oanh là hai thí sinh chiến thắng. Ở vị trí dẫn đầu, Hồng Anh đạt tổng điểm 72,2. Phương Oanh đạt 71,88 điểm. Phương Oanh gây ấn tượng mạnh với chiều cao 1,78 m.

Vietnam’s Next Top Model mùa thứ tám áp dụng phiên bản "All Stars" từng được America’s Next Top Model áp dụng trong mùa thứ 17. Sau Mỹ, Việt Nam là quốc gia thứ hai tổ chức chủ đề này. Điểm khác biệt khi áp dụng ở Việt Nam là cuộc thi sẽ dành cho cả thí sinh mùa cũ lẫn người mẫu chuyên nghiệp đang hoạt động ở thị trường trong và ngoài nước.

Vietnam’s Next Top Model 2017 sẽ phát sóng vào 20h thứ bảy hàng tuần, từ ngày 24/6.

Ý Ly