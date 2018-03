Hai học trò xuất sắc của Adam bị loại khỏi The Voice

Cô gái 19 tuổi đội Adam gây bão với ‘Skyfall’

Tối 28/5 (giờ địa phương), đêm công bố danh sách 6 thí sinh xuất sắc của The Voice Mỹ mùa này lên sóng trực tiếp trên kênh NBC. Đây được coi là tập kịch tính và nhiều bất ngờ nhất khi hai nữ thí sinh của đội Adam – Judith Hill và Sarah Simmons – không lọt vào Top 6. Cả hai đều là những giọng ca cá tính của mùa này và từng được cả 4 huấn luyện viên giành giật ở Vòng Giấu mặt. Tuy nhiên, dường như Judith và Sarah đã kém may mắn ở cuộc chơi này.

Judith Hill (giữa) và Sarah Simmons (phải) là hai thí sinh cá tính của The Voice Mỹ mùa thứ tư nhưng phải dừng chân ở Top 8. Ảnh: NBC.

Có nhiều lý do buộc hai giọng ca nữ xuất sắc của Adam Levine dừng lại ở Top 8. Trong đêm thi trước, cả hai có phần trình diễn không tốt như mọi khi. Judith Hill thử sức với dòng nhạc sôi động nhưng phần thi của cô thiếu điểm nhấn và bị lu mờ trước các thí sinh khác. Trong khi đó, Sarah Simmons thể hiện rất bình thường ca khúc hit năm ngoái – Somebody That I Used to Know. Hai bài hát này dường như khiến hai cô gái không bộc lộ được hết khả năng và dù vẫn nổi bật hơn Holly Tucker hay The Swon Brothers, cả hai vẫn không thuyết phục được khán giả Mỹ bầu chọn cho mình.

Với màn trình diễn đầy dữ dội và cảm xúc ca khúc Grenade, Michelle Chamuel không gây ngạc nhiên khi trở thành người đầu tiên được xướng tên vào Top 6. Đến nay, thí sinh duy nhất còn lại ở đội Usher đang là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân Giọng hát Mỹ mùa thứ tư. Michelle cho thấy tài năng của cô đã lấn át hoàn toàn ngoại hình thô kệch. Càng vào sâu, cô gái 26 tuổi lại càng đem tới nhiều bất ngờ và buộc khán giả lẫn các huấn luyện viên phải mong ngóng tới phần trình diễn của mình (xem clip Michelle vào Top 6).

Đối thủ nặng ký nhất của Michelle Chamuel lúc này là Danielle Bradbery. Nữ thí sinh 17 tuổi của đội Blake là người thứ hai lọt vào Top 6. Ngoại hình dễ thương, chất giọng trong sáng và dễ đi vào lòng người giúp Danielle chinh phục được khán giả Mỹ. Qua mỗi vòng thi, cô trình diễn cũng ngày một chuyên nghiệp hơn và khiến Blake rất tự hào. Có phong cách đối lập hoàn toàn với Michelle Chamuel nhưng Danielle Bradbery lại là đối thủ đáng gờm nhất trong các đêm thi tiếp theo (xem clip Danielle vào Top 6).

Adam Levine lộ rõ vẻ căng thẳng và khó chịu khi nghe kết quả. Ảnh: NBC.

Sasha Allen của đội Shakira cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Mỹ. Cô là người thứ ba được gọi vào Top 6. Khi cái tên Sasha Allen được xướng lên, Shakira không kiềm chế được sự vui sướng và chạy thẳng lên sân khấu ôm thí sinh rồi la hét ầm ỹ. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt và MC Carson Daly đã phải thốt lên rằng: “Không hiểu ai là người vui sướng hơn ở đây?”. Shakira còn tháo cả giầy cao gót ra để chạy về “ghế nóng” vì quá hưng phấn (xem clip Sasha vào Top 6).

Adam Levine tỏ rõ sự lo lắng và cảm giác khó chịu ở tập này khi ba nữ thí sinh của anh đều không được xướng tên trong những vị trí đầu tiên của Top 6. Lịch sử mùa thứ ba lặp lại, Adam luôn là huấn luyện viên sở hữu đội hình mạnh nhất sau vòng Giấu mặt và vòng Đối đầu. Tuy nhiên vào tới vòng Live, các thí sinh của anh lại không thuyết phục được khán giả Mỹ bầu chọn cho bằng những thí sinh của đội Blake Shelton, dù những giọng ca của Adam Levine cá tính hơn.

Vị trí thứ tư trong Top 6 bất ngờ không phải là Amber Carrington mà là cặp song ca The Swon Brothers. Họ là thí sinh nam duy nhất còn lại của mùa này và có lẽ khán giả Mỹ cũng muốn tạo thêm một cơ hội nữa cho hai anh chàng thể hiện ở đêm thi tiếp theo (xem clip The Swon Brothers vào Top 6).

Top 6 The Voice Mỹ mùa thứ tư - Holly Tucker, The Swon Brothers, Danielle Bradbery, Michelle Chamuel, Sasha Allen và Amber Carrington. Ảnh: NBC.

Khoảnh khắc “vỡ òa” nhất trong tập này là khi Amber Carrington được xướng tên “an toàn” và đi tiếp vào Top 6. Với màn trình diễn xuất sắc ca khúc Skyfall trong đêm thi trước, cô xứng đáng góp mặt trong danh sách 6 thí sinh hay nhất của mùa này. Khi Amber vào, Adam mới thở phào nhẹ nhõm được hơn chút. Anh còn buột miệng thốt lên: “I hate this country” (Tôi ghét đất nước này) khi trên sân khấu chỉ còn lại Holly Tucker, Sarah Simmons và Judith Hill. Cuối cùng, Holly là người cuối cùng vào Top 6. Như vậy, Adam cũng chỉ còn lại duy nhất Amber trong đêm thi Top 6, trong khi Blake vẫn còn nguyên ba thí sinh.

Đêm công bố kết quả và gọi tên Top 6 còn đem tới những màn song ca đầy ngẫu hứng giữa 8 thí sinh. Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ Sheryl Crow, khách mời đặc biệt của tập này, cùng ba thí sinh của đội Blake Shelton hát Easy (xem video) – bài hát mới nhất của cô.

Sau đó, Michelle Chamuel được ghép cặp với Judith Hill và thể hiện Sweet Nothing (xem video). Sasha Allen và The Swon Brothers khuấy động sân khấu với Don’t You Wanna Stay (xem video) trong khi Danielle Bradbery và Sarah Simmons lại mang tới không gian ngọt ngào, lãng mạn với A Thousand Years (xem video) – ca khúc chủ đề trong hai tập phim của Hừng đông. Amber Carrington và Holly Tucker khép lại các màn trình diễn tập này với bản nhạc Country có tên Does He Love You (xem video).

Tuần tới, 6 thí sinh sẽ bước vào một đêm thi căng thẳng khi mỗi người phải trình diễn hai ca khúc, một tự chọn và một do huấn luyện viên chọn.

Nguyên Minh