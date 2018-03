Hạ Trâm nức nở nhận giải 100 triệu, Hòa Minzy ngỡ ngàng vì bị loại

Đêm thứ 12 chương trình "Gương mặt thân quen" phát sóng tối 9/7. Đây là đêm quyết định top 4 thí sinh bước vào chung kết tranh giải.

Trong ảnh: Võ Hạ Trâm hóa thân thành ca sĩ Sierra Boggess hát nhạc phẩm "Think of me" trong trích đoạn nhạc kịch "The phantom of the Opera". Sierra Boggess là danh ca Mỹ chuyên về dòng nhạc Opera, nhạc kịch với chất giọng cao vút. Võ Hạ Trâm đã thể hiện được phần nào đẳng cấp của nữ danh ca. Cô còn biểu diễn hình thể, vũ đạo trên đôi giày mũi cứng.