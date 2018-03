Hà Linh, Hoàng Tôn thất thần nghe huấn luyện viên chỉ trích

Quốc Trung thẳng thừng chỉ trích Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng

Bán kết 1 The Voice 2013 diễn ra tối 24/11 tại TP HCM. Đây là đêm trình diễn của top 8 để tìm ra top 4 thí sinh xuất sắc năm nay. Chính vì vậy, các giọng ca đều làm mới mình để chiếm cảm tình của người xem. Đêm qua, các huấn luyện viên The Voice thay phiên nhau phê bình học trò. Ngay từ phần thi của bốn thí sinh đầu tiên - Hà Linh, Thái Châu, Thái Quang, Song Tú - họ đã có phần tranh cãi quyết liệt.

Hà Linh thất thần hứng chịu sự phê bình của Quốc Trung, Mỹ Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Hà Linh mở màn đêm thi với ca khúc Bóng mây đời tôi của nhạc sĩ Đức Trí. Khác với hình ảnh hoang dại cá tính tuần trước, lần này, cô trở về phong cách nhẹ nhàng, cảm xúc quen thuộc. Trong khi Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng đánh giá cao phần trình diễn của Hà Linh, Quốc Trung, Mỹ Linh lại phê bình nặng nề. Cả hai đều cho rằng thí sinh phải có văn hóa tiếp nhận phê bình sau khi biết Hà Linh phản ứng tiêu cực trên trang cá nhân về nhận xét của Quốc Trung ở tuần trước.

Quốc Trung thẳng thắn góp ý: “Tiết mục của em nếu để đưa ra những lời khen theo đúng tiêu chí của tôi thì rất khó, nhưng nếu để phê bình thì tôi rất e ngại. Đôi khi tôi có khó khăn hay dễ dãi cũng chỉ với mục đích giúp các em phát triển. Do đó em cần trang bị bản lĩnh để tiếp nhận những lời nhận xét. Phản ứng hơi tiêu cực của em về lời phê phán của tôi sau này có thể gây khó trên con đường hoạt động của em. Em đừng bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực về bất cứ ai trong cuộc sống lẫn trong showbiz”.

Tiếp đó, nhà sản xuất âm nhạc nhắc nhở Hà Linh về việc thí sinh này tự ý dùng đoạn nhạc nước ngoài cho vào màn trình diễn ca khúc tự sáng tác mang tên Nước mắt mặt trời trong liveshow 6 dù đã nhờ anh phối theo phong cách worldmusic.

Mỹ Linh nói về Hà Linh: "Tôi đã dành cho em rất nhiều lời khen từ những vòng đầu. Nhưng qua sáu tháng, tôi cảm thấy nghi ngờ, càng vào sâu những vòng trong em càng trở nên gào thét, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trong đêm thi trước tôi cảm thấy không thuyết phục. Đến đêm nay em cũng không chú trọng vào nhịp mà chú trọng vào phần lời nên tiết mục bị vụn. Nếu giảm bớt gào thét thì tôi sẽ yêu em hơn như những ngày đầu".

Trước nhận xét này, Hồng Nhung lên tiếng bênh vực học trò và cho rằng cô đã tạo điều kiện để Hà Linh thể hiện đúng con người nghệ sĩ của mình. “Đây là thí sinh khiến tôi đau đầu nhất vì em ấy đã hình thành phong cách trước khi đến với cuộc thi. Từ vòng đối đầu, vòng liveshow tôi đều chọn cho em những ca khúc để làm nổi bật hình ảnh một cô gái Hà Nội như Đêm nằm mơ phố, Người ơi người ở đừng về. Tuy nhiên, đến vòng này em ấy xin 'chị hãy để cho em thể hiện cá tính âm nhạc' thì tôi phải đồng ý thôi".

Cuộc tranh luận trên ghế nóng khó kết thúc nếu MC Phan Anh không chen vào. Về phía Hà Linh, khi nghe các huấn luyện viên nhận xét, gương mặt cô thể hiện sự bất ngờ lẫn kinh ngạc. Khi kết thúc chương trình, cô lên mạng cá nhân chia sẻ "I don't cry" (Tôi không khóc) như thể hiện rằng cô sẽ mạnh mẽ đón nhận lời phê bình.

Không chỉ Hà Linh mà Hoàng Tôn cũng bị Hồng Nhung nhắc nhở. Trong một bài phỏng vấn trước đó, Hoàng Tôn từng chia sẻ rằng Quốc Trung, Hồng Nhung chọn bài không hợp với The Voice mà chỉ hợp với Sao Mai điểm hẹn. Anh cũng nói không có huấn luyện viên nào phù hợp với dòng nhạc của anh. Nếu có các huấn luyện viên như Adam Levine, Usher thì anh đã chọn rồi. Trong đêm bán kết 1, Hồng Nhung nhắc lại những lời nói của Hoàng Tôn và không quên chúc ca sĩ này sớm đạt được ước mong thi The Voice Mỹ để chọn huấn luyện viên yêu thích.

Nam thí sinh đã cúi đầu nhận lỗi. Anh cho biết khi phỏng vấn anh trả lời một ý khác nhưng lại gây sự hiểu lầm lớn khiến anh cảm thấy rất hối hận. Trước đó, anh thể hiện ca khúc I believe I can fly. Nam thí sinh trình diễn khá tự tin trên sân khấu.

Hoàng Tôn cúi đầu xin lỗi huấn luyện viên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Đêm bán kết có nhiều màn trình diễn bất ngờ của các thí sinh, đặc biệt là Cát Tường.

Cô bỗng hóa thành cô gái dịu dàng, xinh đẹp thể hiện The power of love của Celine Dion. Khán giả bất ngờ trước hình ảnh mới lạ này bởi họ đã quen với một cô gái tóc tém cá tính trên sân khấu. Tuy nhiên, ở phần trình diễn, cô vẫn chưa thể hiện được hết cảm xúc, độ run rẩy của ca khúc như phiên bản gốc. Cô không lên được những đoạn cao trào cần thiết. Chính Quốc Trung cũng nhìn nhận rằng anh thích một Cát Tường nghệ sĩ hơn là Cát Tường diva.

Thái Quang sâu lắng, nhẹ nhàng với ca khúc Mây của Đỗ Bảo. Anh tập trung phô chất giọng đầy tình cảm của mình. Cô Bống xúc động nhận xét: "Mỗi lời hát đều thuyết phục nhờ được hát từ trái tim chân thành và rung động". Mỹ Linh cảm thấy cô đã đúng khi chọn thí sinh này.

Thảo My biểu diễn Stronger có sự trợ giúp của giám đốc âm nhạc Phương Uyên và Ngọc Trâm trong phần bè. Ca khúc này gắn liền với giọng ca ca khỏe, cao vút của Kelly Clarkson nên Thảo My có đôi chút chập choạng. Tuy nhiên, màn trình diễn sôi động của cô trên sân khấu nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Song Tú chọn bài Wrecking Ball để thể hiện. Sự xuất hiện của giọng ca này khiến khán giả phấn khích, thể hiện bằng những tràng pháo tay không ngớt. Thái Châu phiêu với Hòn đá trong vườn tôi. Anh tiết chế chất rock trong giai điệu vừa phải của bài hát nhưng vẫn thể hiện được phong cách vốn có. Hà My chọn phiên bản Chuông gió khác hoàn toàn so với bản gốc của đàn chị Thu Minh. Học trò của Quốc Trung chưa thể hiện được sự tinh quái và chất lửa trong giọng hát, nhưng cô vẫn mang tới sự cuồng nhiệt cho khán giả.

Đêm bán kết 1 của Giọng hát Việt có sự góp mặt của quán quân The Voice Mỹ Jermaine Paul. Sở hữu giọng hát khỏe khoắn và phong cách trình diễn tự nhiên, anh chiếm được cảm tình của người xem với ca khúc Everybody. Quán quân The Voice Mỹ mùa hai cùng Bùi Anh Tuấn kết thúc liveshow 7 với màn song ca Without you.

Jermaine Paul (trái) cùng Bùi Anh Tuấn song ca Without you. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Chương trình tiếp tục gặp trục trặc về âm thanh ở trường quay khi micro của huấn luyện viên không ăn giọng. Nếu như mùa đầu tiên, sân khấu luôn được lấp đầy thì năm nay người xem không mặn mà với chương trình. Sân khấu còn trống khá nhiều chỗ. Đa số khán giả là fan của thí sinh hoặc do ban tổ chức sắp xếp reo hò tạo không khí.

Bán kết 2 Giọng hát Việt diễn ra ngày 8/12, trực tiếp trên VTV3.

Tâm Giao