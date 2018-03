Hà Anh sang Mỹ tự nhận đang là 'host' Next Top Model

Hà Anh tự tin làm MC Miss Global

Mới đây, một đoạn video trên Youtube đã "tố" siêu mẫu Hà Anh "nhận nhầm" ngôi host chương trình Vietnam's Next Top Model của Thanh Hằng. Đoạn video ghi lại phần phỏng vấn của Hà Anh với New York Fashion Times khi tham dự sự kiện ra mắt chương trình America's Next Top Model lần thứ 20 diễn ra hồi tháng 8 tại Mỹ.

Hà Anh tự tin trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ.

Hà Anh xuất hiện duyên dáng trong một thiết kế crop-top, tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh lưu loát. Cô khoe mình đang diện trang phục của nhà thiết kế Việt Nam và bày tỏ sự hào hứng khi được tham dự lễ ra mắt này. Hà Anh vẫn giới thiệu mình là "host" của Vietnam's Next Top Model (I am the host of Vietnam's Next Top Model), trong khi cô đã thôi giữ nhiệm vụ này từ mùa thứ hai. Thời điểm Hà Anh trả lời phỏng vấn, ban tổ chức chương trình cũng vừa công bố Thanh Hằng là giám khảo nữ duy nhất của mùa thứ tư.

Trao đổi với VnExpress, Hà Anh cho biết, đó là một "sự nhầm lẫn trong khi nói" và cô không muốn bình luận gì thêm.

Poster Miss Global 2013 ghi rõ Hà Anh là đồng dẫn chương trình Vietnam's Next Top Model.

Một chi tiết khác là trong tấm poster của chương trình Miss Global 2013 diễn ra vào đầu tháng 8 do Hà Anh làm MC, tên của cô cũng được in kèm chức danh "co-host" của Vietnam's Next Top Model, và cũng không ghi rõ mùa nào.

Trong đêm chung kết của Miss Global còn có sự xuất hiện của Naima Mora - quán quân America's Next Top Model mùa thứ tư. Vì vậy, nhiều người đặt ra giả thuyết Naima Mora đã mời Hà Anh tham gia Lễ ra mắt America's Next Top Model vào ngày 2/8, một ngày trước khi diễn ra chung kết Miss Global.

Sự việc này khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp Lý Nhã Kỳ khi tham dự liên hoan phim Cannes cũng nhận mình là Đại sứ du lịch, trong khi cô đã rút đơn ứng cử Đại sứ du lịch năm 2013.

Quỳnh Anh