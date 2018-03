Hà Anh 'nhường' Tú Vi vào vòng trong 'The Winner is'

Hà Anh tập yoga vì trẻ em nghèo

Bảng Nghệ sĩ 'Tôi là người chiến thắng 2013' diễn ra tối 13/7 trên HTV7. Đêm thi chứng kiến tình huống bất ngờ trên sân khấu khi Hà Anh "chơi đẹp" nhường vé cho đàn em.

Hà Anh (phải) và Tú Vi thương lượng ở vòng đối đầu. Ảnh: Huy Tân.

Chọn sân chơi "The winner is" như một cách khẳng định bản thân trong vai trò ca sĩ, Hà Anh khoe khả năng trong bài Halo (xem video) cùng cách xử lý khá tinh tế. Cô thuyết phục được 65 vị giám khảo, tiến thẳng vào vòng đối đầu. Nữ người mẫu trực tiếp tranh tài cùng Tú Vi. Cô chọn ca khúc All that jazz (xem video) sôi động và vui nhộn.

Tú Vi đã có chút lo sợ và nhận xét: “Màn trình diễn của chị Hà Anh rất quyến rũ, chị cảm nhạc rất tốt, phần hát tiếng Anh lại quá tuyệt vời”. Để chiến đấu với đàn chị, nữ diễn viên cũng chọn một ca khúc nước ngoài nổi tiếng là Bleeding love. Cô hát tự tin và khống chế tốt giọng gió. Để có cơ hội đi tiếp vào vòng trong, nữ diễn viên xinh đẹp tha thiết khẩn nài chân dài gợi cảm nhận tấm ngân phiếu 10 triệu đồng, nhường vé cho cô tiến thẳng vào Tứ kết. Trước lời đề nghị “dễ thương” của đàn em, Hà Anh quyết định nhường cơ hội cho Tú Vi.

Nữ người mẫu giải thích: “Khi còn trẻ tôi cũng được nhiều người cho mình cơ hội. Vì thế, hôm nay tôi sẽ nhường cơ hội cho một người rất trẻ nữa”. Nữ người mẫu cũng nhận thấy phần trình diễn của bản thân không được tốt. Hành động đẹp của Hà Anh khiến khán giả truyền hình bất ngờ. Dù kết quả 68 – 33 nghiêng về Tú Vi, Hà Anh rời sân chơi trong sự thán phục của khán giả.

Hùng Thuận và Hoài Trinh (trái). Ảnh: Huy Tân.

Hùng Thuận khiến người xem hồi hộp khi anh quyết tâm chiến đấu đến cùng. Bé An của "Đất phương Nam" chọn bản rock Nếu điều đó xảy ra (xem video), trong khi đó MC Hoài Trinh chọn nhạc phẩm Trở lại tuổi thơ để trình diễn. Sự chênh lệch thực lực cả hai lộ rõ trong trận đối đầu này. Nữ MC giữ vững phong độ khi thể hiện được sự đa sắc trong bản ballad ngọt ngào. Cô hát đầy cảm xúc và kỹ thuật. Trong khi đó, nam diễn viên dù tạo được sự sôi động nhưng lộ giọng hát mỏng và làn hơi ngắn.

Trước thái độ kiên quyết không thương lượng của hai thí sinh, Bình Minh nhanh nhẹn khai thác các kênh thông tin để cân nhắc và tỷ số tham khảo là 2-0 nghiêng về Hoài Trinh. Giọng ca nữ đề nghị Hùng Thuận xem xét lại và chấp nhận thương lượng nhưng anh cầm tờ ngân phiếu và bông đùa: “10 triệu ơi, ta xa mi nhé”. Theo Hùng Thuận, anh không nhận thua một cách dễ dãi để đối phương cảm thấy chiến thắng thiếu thuyết phục. Mẹ anh cũng bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định của con trai. Cuộc chiến kết thúc khi kết quả của ban giám khảo được công bố. Hoài Trinh thắng áp đảo với tỷ số 72 – 29.

Lê Phương hồi hợp xem chồng biểu diễn. Ảnh: Huy Tân.

Khán giả thấy tiếc cho sự ra đi sớm của Quách Ngọc Ngoan. Anh đã khẳng định tài năng ca hát ở cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2011 cùng ca sĩ Ngọc Anh. Sở hữu giọng hát trầm, cảm xúc nhưng nam diễn viên gặp nhiều bất lợi khi cuộc so giọng đúng thời điểm anh đang bị bệnh. Chọn ca khúc Còn đó chút hồng phai (xem video), chồng của Lê Phương hát run rẩy và anh tỏ ra rất cố gắng hoàn thành xong tiết mục. Nhận được số điểm khá thấp 'ông bố một con' buộc phải rời cuộc thi.

Mặc dù chồng bị loại nhưng ở dưới hàng ghế khán giả, Lê Phương không lấy làm buồn khi Ngọc Ngoan không thể đi sâu hơn. Cô vẫn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Trước đó ở vòng loại, khi xem chồng biểu diễn trên sân khấu, nữ diễn viên biểu lộ sự căng thẳng khi nghe điểm số, thở phào khi chồng loại được đối thủ là Đàm Thu Trang.

Sau bảng thi của nghệ sĩ, "Tôi là người chiến thắng 2013" sẽ bắt đầu phát sóng vòng Tứ kết vào ngày 20/7 trên HTV7.

Tâm Giao