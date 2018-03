Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc thi 'Cặp đôi hoàn hảo' phiên bản Bolero

Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc Giọt lệ đài trang của Châu Kỳ, Hồ Đình Phương. Ở phần song ca với khách mời, cô hát bản mash-up Bài không tên số 7 - Cỏ úa cùng Mai Tiến Dũng.

* Giang Hồng Ngọc hát "Giọt lệ đài trang"

Giang Hồng Ngọc giành quán quân 'Cặp đôi hoàn hảo' Bolero

Ban cố vấn đánh giá Giang Hồng Ngọc có chất giọng truyền cảm, kỹ thuật tốt. Ca sĩ Giao Linh khen ngợi cô biết diễn xuất phù hợp với tiết mục. Giao Linh bày tỏ hy vọng Giang Hồng Ngọc theo đuổi dòng nhạc trữ tình, Bolero trong tương lai.

Một số tiết mục khác trong đêm chung kết là Gánh lúa (Hoà Minzy), Bài không tên cuối cùng (Đức Phúc), Thà trắng thà đen (Erik)...

Giang Hồng Ngọc nhận được 27, 15% tỷ lệ bình chọn từ khán giả. Cô giành giải thưởng 100 triệu đồng. Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik lần lượt có 22,09%, 24,09% và 26,66% số phiếu bầu. Ba á quân nhận giải thưởng 50 triệu đồng mỗi người.

Từ đầu chương trình, Giang Hồng Ngọc là thí sinh có phong độ ổn định. Cô luôn nằm trong top dẫn đầu cuộc thi.

Giang Hồng Ngọc sinh năm 1989 ở TP HCM. Cô gây chú ý khi giành giải quán quân X-factor 2014. Nữ ca sĩ được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao nhờ giọng hát nội lực, kỹ thuật tốt, ngoại hình sáng sân khấu. Sau đó, cô tiếp tục giành giải á quân The Remix 2015. Giang Hồng Ngọc từng thử sức với nhiều dòng nhạc như nhạc nhẹ, dance... Gần đây, cô chuyển hướng sang hát Bolero.

Cặp đôi hoàn hảo là một phiên bản của chương trình Just the Two of Us do BBC Anh sản xuất. Bắt đầu lên sóng từ năm 2011, cuộc thi từng gây chú ý với sự tham gia của Phạm Văn Mách, Kim Thư, Lê Khánh... Mùa một khép lại với danh hiệu quán quân thuộc về Trấn Thành và Đoan Trang. Sau mùa thứ ba bị đánh giá không thành công (năm 2014), chương trình tạm dừng.

Trong lần thứ tư được tổ chức, các thí sinh không được bắt cặp với một khách mời xuyên suốt các tuần thi. Mỗi tuần thi có những khách mời mới tương ứng từng chủ đề, người thi sẽ tranh giành những khách mời họ yêu thích nhất. Các thí sinh tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2017 là Giang Hồng Ngọc, Tiêu Châu Như Quỳnh, Mai Tiến Dũng, Hòa Minzy, Đào Bá Lộc, Đức Phúc, Erik.

