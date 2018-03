Giám khảo Vũ điệu đam mê liên tục 'làm khó' thí sinh

Chàng trai khuyết tật nhảy hiphop điêu luyện trong 'Vũ điệu đam mê' / Khánh Thi nhảy bốc lửa bên giám khảo ngoại

Đêm thi thứ hai vòng tuyển chọn của Got To Dance - Vũ điệu đam mê được phát sóng tối 21/9 trên kênh VTV 3.

So với tuần trước, ở tuần thứ hai, cuộc chạm trán giữa thí sinh và ban giám khảo càng ngày càng gay cấn. Sau khi dốc hết sức mình trên sân khấu qua các phần thi, thí sinh sẵn sàng đứng lại tranh luận với họ để bảo vệ bài thi của mình, thuyết phục giám khảo trao cho nhóm ngôi sao vàng (đồng ý chọn) thay vì ngôi sao đỏ (loại).

Để được cả bốn giám khảo trao cho ngôi sao vàng là thử thách cam go của thí sinh. Mỗi giám khảo một cá tính, một cách nhìn và cảm nhận riêng về bài nhảy. Có nhóm chỉ được một giám khảo chọn, cũng có nhóm được cả ba giám khảo đồng ý thì lại khiến người còn lại trên "ghế nóng" không cảm thấy hài lòng.

Trường hợp nhóm 218 là một ví dụ rõ nét. Chín thành viên của nhóm nhảy được thành lập cách đây ba tháng vừa bước ra sân khấu đã nhận được tràng pháo tay vang dội của khán giả. Với việc vận dụng công nghệ hiệu đứng đèn LED, các chàng trai 218 dẫn người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi trong bóng tối, họ phối hợp chuẩn xác từng động tác để chuyển động đèn tạo những hiệu ứng đẹp mắt.

Nhóm 218 có màn diễn đầy hiệu ứng trên sân khấu, nhưng họ còn cần sáng tạo và nhảy nhiều hơn ở vòng trong.

Sau khi trình diễn xong, nhóm lập tức nhận được ba ngôi sao vàng của Trần Ly Ly, Dumbo và Minh Hằng. Nhưng giám khảo ngoại Alfredo Torres lại không đồng ý. Anh cho rằng, việc nhảy kết hợp với đèn LED như thế này cũng bình thường rồi, điều anh muốn là sự độc đáo hơn nữa.

Để thuyết phục giám khảo này thay đổi quyết định, thành viên nhóm 218 phải phân tích để giám khảo hiểu họ vất vả như thế nào để lập trình được tất cả hiệu ứng trên máy vi tính. Các thành viên không được để sai bất kỳ một động tác nào thì mới có được sự đồng bộ và đẹp mắt. Sau một hồi thuyết phục, vị giám khảo Cuba xuôi lòng và gật đầu đồng ý với điều kiện khi vào vòng trong, 218 phải nhảy nhiều hơn là phô diễn hiệu ứng.

Bài thi của nhóm Gia đình bong bóng là một màn trình diễn thót tim. Trong khi môn nghệ thuật đường phố - thể thao mạo hiểm Parkour Freerunning còn mới mẻ so với đa phần khán giả Việt thì Gia đình bong bóng đã có màn trình diễn ấn tượng. Những kỹ năng phóng, nhảy, chổng đầu xoay người.... được các thành viên thể hiện khéo léo khi kết hợp cùng nhau trên nền âm nhạc sôi động.

Nhóm Gia đình bong bóng phải nhảy lại để chứng minh khả năng với bốn giám khảo.

Giám khảo Minh Hằng là người đầu tiên đặt sao vàng cho nhóm. Cô nhận xét: "Tôi cực kỳ thích phong cách đó. Tôi nghĩ là làm nghệ thuật chúng ta phải mang đến những sản phẩm mà bản thân chúng ta cảm thấy thoải mái, người xem cảm thấy thoải mái. Những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim". Nhưng giám khảo Dumbo phản bác ngay, anh cho rằng nhóm phô diễn kỹ năng tốt nhưng "đó không phải là nhảy". Giám khảo Ly Ly thì phân vân không biết ra quyết định thế nào. Nữ giám khảo này muốn các thành viên phải nhảy nhiều hơn thế, phải xử lý phần nhào lộn sao cho thành một phần trong bài nhảy.

Để chứng minh rằng mình có thể nhảy, các bạn trẻ đã thể hiện lại một phần bài thi với đầy quyết tâm. Họ thực hiện những kỹ thuật chổng đầu rất khó, sau đó thoắt cái chuyển sang những bước nhảy uyển chuyển của hip hop trong tiếng vỗ tay khích lệ của khán giả. Toát mồ hôi để xoay chuyển cảm nhận của giám khảo, cuối cùng, họ được bốn ngôi sao vàng.

Nhóm SOS cũng phải "tốn nhiều lời" để thuyết phục Minh Hằng gật đầu. Bài hiphop của SOS được ba giám khảo còn lại thích thú nhưng vẫn làm nữ ca sĩ đắn đo vì cô cho rằng thiếu động tác khó. Các chàng trai của nhóm phải diễn lại cảnh tạo hình chiếc xe đạp bằng người để khiến giám khảo xinh đẹp bật cười và đồng ý.

Nhóm Ngón chân cái phải nói lời chia tay vì không được giám khảo đánh giá cao.

Đêm thi cũng có những tiết mục mà các giám khảo đồng lòng chọn vì bài nhảy dàn dựng hay, thí sinh truyền được cảm xúc đến cho khán giả. Đó là các điệu điệu popping của nhóm Ngẫu hứng, bài nhảy freestyle của 24 thành viên nhóm Oh...

Cuộc thi Got to dance phiên bản Việt cho thấy, không phải cứ nhóm nhảy chuyên nghiệp, từng đoạt giải thưởng là có thể chinh phục được giám khảo. Thực tế, những nhóm có tên tuổi nhưng lại thiếu đột phá, thiếu tính sáng tạo đều bị thẳng thừng từ chối. Nhóm HFO từng vào chung kết Vietnam's Got Talent 2013 và đoạt giải nhất một cuộc thi nhảy. Nhưng với màn trình diễn còn giống các nhóm khác và chưa giàu năng lượng, nhóm nhận bốn ngôi sao đỏ. Một tên tuổi lớn của làng hiphop Việt Nam là nhóm Big Toe cũng ra về trắng tay vì lỏng lẻo trong đội hình và dàn dựng bài nhảy.

Kết thúc tập hai, ban giám khảo chọn tiếp 10 nhóm thí sinh vào vòng Đối đầu. Vòng tuyển chọn của Vũ điệu đam mê chỉ còn một đêm thi vào tối 28/9, được phát sóng trên kênh VTV3. Đêm thi Đối đầu được phát sóng trực tiếp vào ngày 5/10.

Chi Mai

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng