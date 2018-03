Giám khảo Idol Mỹ đến muộn trong show trực tiếp

'Nicki Minaj dọa bắn Mariah Carey tại American Idol' / Top 10 American Idol mùa 12 toàn người trẻ

Hôm 13/3 là đêm phát sóng trực tiếp đầu tiên chương trình American Idol mùa thứ 12 với phần trình diễn của Top 10. Tuy nhiên, đến thời điểm diễn ra chương trình, nữ giám khảo Nicki Minaj vẫn chưa xuất hiện. MC Ryan Seacrest mở màn bằng việc ngồi vào vị trí còn trống trên bàn giám khảo, bên cạnh Randy Jackson, Mariah Carey, Keith Urban, và nói: “Chúng ta đang đến với chương trình được truyền hình trực tiếp đúng giờ. Xin chào ba trong bốn vị giám khảo đã có mặt ở đây đúng thời điểm phát sóng. Đây là vị trí của Nicki. Tôi nghe nói cô ấy đến muộn và có vài vụ tắc đường trên cao tốc 405. Cô ấy sẽ có mặt ở đây trong giây lát”. Ryan Seacrest giải thích với khán giả bằng giọng điệu hài hước khi ngồi trên ghế của Nicki Minaj.

Ryan Seacrest (thứ hai từ trái sang) ngồi thế vị trí Nicki Minaj. Ảnh: Fox.

Sau khoảng 13 phút, nữ giám khảo 30 tuổi có mặt với chiếc áo có mũ trùm đầu màu đen và cặp kính đồng màu. Nicki sau đó đăng tải trên Twitter có hơn 16 triệu người theo dõi của cô một lời thông báo ngắn gọn về việc tắc đường mà không giải thích gì thêm.

Vì đến muộn, nữ giám khảo 30 tuổi bỏ lỡ phần trình diễn của thí sinh đầu tiên trong chương trình. Các thí sinh American Idol không ngạc nhiên về chuyện ca sĩ “Super Bass” đến muộn. “Đây không phải là lần đầu tiên và có thể cũng không phải lần cuối cùng. Nhưng không sao cả, tôi yêu Nicki”, thí sinh Paul Jolley vừa nói vừa cười khi nhắc tới sự cố của giám khảo.

Nicki Minaj khi có mặt tại chương trình. Ảnh: Fox.

Đây không phải sự cố đầu tiên liên quan đến Nicki Minaj khi cô nhận lời ngồi "ghế nóng" chương trình truyền hình thực tế của kênh truyền hình Fox. Đầu mùa, cô đã thu hút chú ý bằng vụ cãi nhau với đàn chị Mariah Carey.

Trong đêm thi của Top 10 American Idol, mỗi thí sinh phải hát một ca khúc nổi tiếng của người từng chiến thắng thần tượng âm nhạc mùa trước đó. Các thí sinh đã lựa chọn những ca khúc như "I Surrender" được Kelly Clarkson trình diễn trong mùa đầu tiên, "I (Who Have Nothing)" của Jordin Sparks trong mùa thứ sáu, "Crying" của Roy Orbison từng được Carrie Underwood biểu diễn. Mùa thứ 12 của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc phát sóng từ tháng 1 và sẽ kết thúc vào tháng 5 tới.

Song Ngư