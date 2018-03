Giám khảo Giọng hát Việt nhí lạc giọng thuyết phục thí sinh

Hương Tràm, Vũ Cát Tường đấu lý 'nảy lửa' giành thí sinh / Thí sinh nhí thử thách Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn hát chèo, cải lương

Trần Quốc Thái - cậu bé 10 tuổi đến từ Thanh Hóa - gây ấn tượng trong tập cuối vòng Giấu mặt The Voice Kids nhờ giọng hát nội lực và phong cách đậm chất nghệ sĩ. Sau khi nghe ca khúc It's My Life của thí sinh, huấn luyện viên Tiên Cookie chạy lên sân khấu nói nhỏ với Quốc Thái, tiếp đến tâm sự câu chuyện của cô để thuyết phục cậu bé. Nhà sản xuất âm nhạc kiêm nhạc sĩ có lúc lạc giọng khi kể chuyện.

* Phong cách nghệ sĩ của Quốc Thái khi hát "It's My Life"

Trần Quốc Thái

Tiên Cookie được các huấn luyện viên an ủi khi cậu bé chọn về đội Soobin Hoàng Sơn. "Tiên vẫn còn buồn... Tiên muốn khóc tới nơi rồi", Vũ Cát Tường nói. Tiên Cookie chia sẻ chưa có thí sinh nào khiến cô tốn nhiều công sức để thuyết phục như Quốc Thái, cậu bé làm cô nói những lời cô chưa nói với bất kỳ ai.

* Tiên Cookie trút tâm can thuyết phục Quốc Thái

Tiên Cookie

Thí sinh nhí Huỳnh Gia Phú cũng được cả ba đội huấn luyện viên chọn với ca khúc Đi để trở về do Tiên Cookie sáng tác (từng được Soobin Hoàng Sơn thể hiện). Vì không biết đây là ca khúc của Tiên Cookie, ban đầu Hương Tràm cho rằng cậu bé sẽ chọn về đội Soobin Hoàng Sơn. Khi được các huấn luyện viên khác nhắc, Hương Tràm quay sang xin lỗi đồng đội. Huỳnh Gia Phú chọn về đội hai nữ huấn luyện viên.

* Huỳnh Gia Phú hát "Đi để trở về"

Đi để trở về Trong tập cuối của vòng Giấu mặt, với ca khúc Uống trà, giọng ca nhí Đỗ Thị Hoài Ngọc khiến Soobin Hoàng Sơn phấn khích nhảy lên ghế giám khảo. Huỳnh Thị Ái Vy và Trần Nguyễn Thanh Thi mang đến nhiều cảm xúc với các bài hát về tình cảm gia đình: Nhật ký của mẹ và Cha già rồi đúng không.

Nghinh Xuân