Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc thi 'Cặp đôi hoàn hảo' phiên bản Bolero

Mùa mới của Cặp đôi hoàn hảo có bảy thí sinh tham gia gồm Giang Hồng Ngọc, Tiêu Châu Như Quỳnh, Mai Tiến Dũng, Hòa Minzy, Đào Bá Lộc, Đức Phúc, Erik (cựu thành viên nhóm Monstar). Đang theo đuổi dòng nhạc pop, ballad, EDM nhưng tại cuộc thi này, họ sẽ thử sức với những nhạc phẩm thuộc dòng nhạc đang là xu hướng nghe của những năm gần đây.

Đội hình thí sinh năm nay được đánh giá khá mạnh với những cái tên từng là quán quân và á quân các chương trình truyền hình thực tế như Giang Hồng Ngọc - Quán quân X-Factor 2014, Hòa Minzy - Quán quân Học viện ngôi sao 2014, Đức Phúc - Quán quân The Voice 2015. Đào Bá Lộc, Tiêu Châu Như Quỳnh đều là những ca sĩ có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Riêng ca sĩ hải ngoại Mai Tiến Dũng và Erik được xem là làn gió mới của cuộc thi.

Đức Phúc và Giang Hồng Ngọc là hai ứng viên mạnh của chương trình.

Khác với format cũ của chương trình, năm nay, các thí sinh sẽ không được bắt cặp với một khách mời xuyên suốt các tuần thi. Mỗi tuần thi sẽ có những khách mời mới tương ứng với từng chủ đề, và người thi sẽ tranh giành những khách mời họ yêu thích nhất. Đây được xem là điểm nhấn nhằm tạo kịch tính cho mùa giải mới sau nhiều năm bị chê là cũ kỹ, nhàm chán với các chiêu trò.

Chương trình sẽ lên sóng vào 20h thứ năm hàng tuần, từ ngày 12/10.

Cặp đôi hoàn hảo là một phiên bản của chương trình Just the Two of Us do BBC Anh sản xuất. Bắt đầu lên sóng từ năm 2011, cuộc thi từng gây chú ý rộng rãi với sự tham gia của các ca sĩ và người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực như Phạm Văn Mách, Kim Thư, Lê Khánh... Mùa một khép lại với danh hiệu quán quân thuộc về Trấn Thành và Đoan Trang. Sau mùa thứ ba bị đánh giá không thành công (năm 2014), chương trình tạm dừng tuyển sinh cho đến hiện tại.

Vân An